Dopo una lunga carriera nella danza, Gabriele Rossi si è fatto conoscere al grande pubblico con fiction di successo come “Don Matteo” o “Tutto può succedere”. Ecco la storia di Gabriele Rossi, dagli esordi alla fama.

Chi è Gabriele Rossi

Gabriele Rossi, nato ad Alatri il 13 marzo 1988 è un ballerino e attore italiano.

Da bambino si trasferisce a Frascati, dove passa la sua adolescenza e dove si appassiona al mondo della danza. Nonostante una laurea in Storia Scienze e Tecniche dello Spettacolo presso l’Università di Tor Vergata, Gabriele si dimostra interessato ad una carriera come ballerino.

Inizia a muovere i primi passi da molto piccolo, arrivando intorno ai 15 anni ad ottenere i primi riconoscimenti tra cui una borsa di studio per imparare dal maestro Mauro Astolfi.

Ottiene inoltre la possibilità di partire per New York dove impara alla Merce Cunningham e poi all’Alvin Ailey tornando poi in Italia pronto per il Teatro dell’Opera di Roma. Nel 2007 il ballerino ottiene un premio internazionale e inizia a lavorare come ballerino a fianco di etoile come Mario Marozzi e Laura Comi.

Gabriele Rossi dalla danza alla recitazione

Esordisce come attore nel 2008 quando intepreta Pietro nella miniserie “Amiche mie”.

Viene poi scelto per la parte di Fortunato Di Venanzio in “L’onore e il rispetto – Parte seconda” dove ottiene grande successo. Interpreta successivamente altri ruoli in fiction televisive tra cui “Tutti pazzi per amore 2”, “L’isola”, “Un passo dal cielo” e molte altre.

Dopo un percorso di diversi anni in televisione, Gabriele Rossi esordisce sul grande schermo con “Ballad in Blood”, un film di Ruggero Deodato. L’attore continua però ad apparire in tv prendendo parte a show come “Altrimenti ci arrabbiamo” di Milly Carlucci o reality come il “Grande Fratello VIP” nell’edizione del 2016 arrivando anche finale.

Vita privata di Gabriele Rossi

Per quanto riguarda la vita privata di Gabriele Rossi, l’attore è stato spesso oggetto di interesse per i paparazzi, soprattutto durante il periodo del presunto flirt con Gabriel Garko. Solo a molti anni di distanza, durante un’intervista, Gabriele ha dichiarato di aver intrattenuto una relazione con Garko.

Nel 2021 invece si è attribuito a Rossi un flirt con Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor. L’amore tra i due è stato confermato dal cantante che attraverso questa dichiarazione ha anche fatto coming out. L’attore ha poi confermato nel corso di un’intervista in tv.