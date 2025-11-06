Frisé: Scopri i Segreti di Annalisa per un Hairstyle alla Moda

Negli ultimi tempi, il mondo della bellezza ha visto un ritorno in grande stile del frisé, un’acconciatura iconica degli anni Novanta, riproposta con un tocco moderno dalla cantante Annalisa. Questo hairstyle è perfetto per chi desidera dare un tocco di originalità e movimento alla propria chioma, rendendola irresistibile e di tendenza.

Per ottenere un frisé che sia al contempo elegante e facile da gestire, è fondamentale seguire alcuni passaggi chiave. Questo articolo esplorerà le tecniche necessarie per replicare il look di Annalisa, utilizzando i prodotti più adatti per ogni tipo di capello.

Con i giusti suggerimenti, sarà possibile sfoggiare un hairstyle che non passerà inosservato.

Preparazione e prodotti indispensabili

Prima di iniziare il processo di styling, è essenziale preparare i capelli in modo adeguato. La chiave per un frisé di successo risiede nell’utilizzo di prodotti specifici che proteggano e valorizzino la chioma. Iniziare applicando uno spray termoprotettore, che non solo difende i capelli dal calore della piastra, ma conferisce anche volume.

I migliori spray termoprotettori

Tra le opzioni disponibili, lo spray volumizzante Wella Professional si distingue come un’ottima scelta, dal costo contenuto, aumentando la texture e donando lucentezza. Un’altra valida alternativa è lo spray di Gyada, arricchito con aloe e camomilla, che conferisce corpo e consistenza partendo dalle radici.

È importante applicare un prodotto protettivo anche sui capelli asciutti, per garantire una protezione extra. Tra i più apprezzati c’è il Pantene Pro-V Miracle, noto per rendere i capelli flessibili e facili da modellare.

Inoltre, lo spray di Kérastase si rivela ideale per chi ha i capelli secchi, poiché nutre e districa senza appesantire.

Realizzazione del frisé

Una volta preparati i capelli, è il momento di passare all’azione con la piastra frisé. Iniziare dividendo i capelli in sezioni, partendo dalla parte posteriore della testa. Si ricorda che più piccole sono le ciocche, più definito sarà il risultato finale. Passare lentamente le piastre seghettate dalle radici fino alle punte, evitando di soffermarsi troppo a lungo in un unico punto.

Modulare l’effetto frisé

Si può decidere di frizzare tutta la chioma, come fa Annalisa, oppure concentrarsi su alcune ciocche, come quelle vicino al viso o sulle lunghezze, lasciando il resto dei capelli lisci. Questa tecnica permette di ottenere un look più morbido e naturale.

Al termine dell’acconciatura, applicare un olio lucidante o uno spray per fissare il look. Pettinare delicatamente i capelli con le dita per rompere la texture e creare un movimento naturale, evitando di appesantire l’acconciatura.

Le migliori piastre frisé sul mercato

Per ottenere un frisé perfetto, è fondamentale scegliere una buona piastra. Tra le più consigliate c’è la piastra GA.MA, dotata di piastre in ceramica che garantiscono sicurezza e delicatezza sui capelli. Le trafile ampie consentono di realizzare acconciature in poche passate, mentre il cavo girevole a 360° assicura un utilizzo comodo.

Un’altra valida opzione è la piastra di Remington, che offre un rivestimento protettivo 4x, antistatico e con ceramica e tormalina. La sua tecnologia di riscaldamento rapido la rende pronta all’uso in soli 30 secondi, ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un look curato.