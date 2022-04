Freaks Out: trama e cast del film

Freaks Out è un film del 2021 diretto da Giuseppe Mainetti. Il soggetto è stato scritto con la collaborazione di Nicola Guaglione per il soggetto. Anche le musiche sono frutto di una collaborazione tra Mainetti e Michele Braga. Il film è una coproduzione belga-italiana, ed è un film dagli elementi fantasy, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il film ha ricevuto molte nomination ai David di Donatello.

Freaks Out: trama

Freaks Out è ambientato nel 1943 a Roma. I protagonisti fanno parte del Circo Mezzapiotta, il cui capo è l’ebreo Israel.

Gli altri componenti sono dei freaks, degli esseri dalle caratteristiche o poteri soprannaturali. Matilde produce scariche elettriche, l’albino Cencio controlla gli insetti, Fulvio è un uomo bestia dalla forza sovraumana e Mario può controllare gli oggetti metallici. In Italia ormai è pericoloso fare il circo, quindi Israel propone di andare in America, ma dopo aver raccolto i risparmi di tutti, scompare. Il gruppo finisce per dividersi: Matilde parte per cercarlo, credendo nel fatto che gli sia successo qualcosa, mentre gli altri decidono di entrare nel prestigioso Berlin Zircus, gestito dai nazisti.

Matilde trova rifugio presso un gruppo di partigiani. Durante un’imboscata vede tra i deportati Israel, mette in pericolo i partigiani poiché non sa controllare il suo potere e non vuole usarlo per fare del male. Nel frattempo gli altri vengono assunti dal circo nazista, il cui capo è Franz, pianista tedesco in grado di vedere il futuro. Franz sta cercando esseri dotati di poteri speciali in grado di salvare il Reich, di cui ha visto la fine. Il circo è quindi una copertura: serve ad attirare i freaks per trovare quelli giusti. Matilde, che ha scoperto la verità dietro il circo, parte per salvare i suoi amici, ma alla fine sono tutti catturati.

Franz organizza uno spettacolo per mostrare i loro poteri. Ma Matilde ha imparato a gestire i suoi poteri e riesce a non fulminare la tigre lanciata contro i suoi amici, umiliando Franz. Il pianista decide ucciderli, ma anche in questo caso riescono a fuggire, trovando anche Israel. Franz uccide il fratello Amon, di cui è sempre stato invidioso e ne assume l’identità per guidare un plotone per inseguirli. Una volta raggiunti, inizia una battaglia in cui i nazisti sembrarono prevalere e Israel si sacrifica per salvare Matilde. La ragazza usa la sua energia per vincere. Franz, dopo la morte della sua fidanzata, decide di spararsi.

Il cast

I protagonisti sono interpretati da: Claudio Santamaria per Fulvio, Aurora Giovinazzo per Matilde, Pietro Castellitto per Cencio, Giancarlo Martini per Mario, Giorgio Tirabassi per Israel. Il pianista nazista Franz è interpretato da Franz Rogowaski, la sua fidanzata Irina da Anna Tenta. Per i ruoli minori abbiamo: Max Gazzotta per Il Gobbo, Sebastian Hulk per Amon, Eric Godon per Gus, Emilio de Marchi per Wolf, Oliver Bony per Guercio, Michelangelo Dalisi per Gambaletto, Francesca Anna Bellucci per Cesira e infine Astrid Meloni per la donna scimmia.