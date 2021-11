Fratelli d’Italia, gaffe della deputata Augusta Montaruli: “Bud Spencer non era italiano”

La deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli si è resa protagonista di una gaffe in diretta televisiva ritenendo che Bud Spencer non fosse italiano: inegabile l’imbarazzo quando le hanno fatto notare la nazionalità dell’attore.

Montaruli su Bud Spencer non italiano

Ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno in onda su Rai Uno, l’esponente del partito di opposizione si è trovata a dover commentare le parole del leghista Giorgetti che ha esortato il leader della Lega Matteo Salvini a decidere “se essere più Meryl Streep o più Bud Bud Spencer“. La conduttrice le ha dunque chiesto quale dei due ruoli si riservasse di ricoprire Giorgia Meloni, presidente del suo partito, e la deputata ha così risposto: “Noi siamo italiani quindi né uno né l’altro“.

Immediata la risposta del parlamentare di Italia Viva Gennaro Migliore che le ha fatto notare lo scivolone ricordandole che Bud Spencer era italiano. “Si certo, però in ogni caso non ci prestiamo a queste figure televisive“, ha tagliato corto la Montaruli non senza mostrare imbarazzo per la gaffe.

La deputata Augusta Montaruli (FDI) esclude che Giorgia Meloni possa essere simile a Meryl Streep o a Bud Spencer (si leggano le dichiarazioni di Giorgetti). Perché non sono italiani. Bud Spencer era ovviamente italiano. #OggiEUnAltroGiorno pic.twitter.com/GsC6mUZnBB — Ivan Buratti (@ivanburatti) November 3, 2021

Montaruli su Bud Spencer non italiano: le parole di Giorgetti

La dichiarazione di Giorgetti era giunta a poche ore dal Consiglio Federale che ha poi confermato piena fiducia alla linea di Salvini. Queste le sue parole lamentando le posizioni altalenanti del suo leader: “Matteo è abituato ad essere un campione d’incassi nei film western. Io gli ho proposto di essere attore non protagonista in un film drammatico candidato agli Oscar. E’ difficile mettere nello stesso film Bud Spencer e Meryl Streep e non so che cosa abbia deciso“.