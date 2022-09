Francesco Totti, gli auguri di compleanno dei figli Cristian e Chanel condivisi sui social: dediche d'amore per il Capitano.

Primo compleanno lontano da Ilary Blasi per Francesco Totti. Il Capitano compie 46 anni e, dopo oltre 20 anni, festeggerà senza avere la moglie al suo fianco. Gli auguri dei figli Cristian e Chanel, però, non sono mancati.

Francesco Totti: gli auguri di compleanno dei figli

Il 27 settembre, Francesco Totti compie 46 anni. Per il Capitano non si tratta solo del primo compleanno senza Ilary Blasi, ma anche della prima volta che i rapporti con l’ex moglie sono mediati dagli avvocati. Dopo l’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, la conduttrice dell’Isola dei Famosi è a dir poco infuriata e, secondo i beninformati, si sta preparando ad una battaglia legale all’ultimo sangue.

Anche se Ilary non è al suo fianco, gli auguri di compleanno dei figli Cristian e Chanel non sono mancati.

Cristian e Chanel innamorati di papà Francesco

Sia Cristian che Chanel hanno fatto una bellissima dedica a Francesco per il 46esimo compleanno. Il figlio maggiore ha condiviso uno scatto che li ritrae insieme e ha scritto:

“Auguri vita, ti amo da morire”.

Anche Chanel ha postato una foto che la immortala accanto al papà, ma ha aggiunto un sottofondo musicale che vale più di mille parole, ovvero la canzone Come nelle favole di Vasco Rossi. A didascalia, la ragazza ha scritto:

“Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”.

Come festeggerà il compleanno Francesco Totti?

Totti, felice delle dediche di compleanno dei figli, le ha prontamente ricondivise nelle sue Instagram Stories. Come festeggerà il suo compleanno? Ovviamente, non è dato saperlo. La possibilità che possa dividersi tra i pargoli e la nuova fiamma Noemi Bocchi c’è e immaginiamo che i paparazzi siano già appostati per aggiudicarsi lo scatto perfetto.