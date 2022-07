Francesco Chiofalo ha commentato la gravidanza dell’ex fidanzata Selvaggia Roma. Lenticchio si è detto felice per lei, ma non ha potuto fare a meno di lanciarle alcune frecciatine al vetriolo.

Francesco Chiofalo: la gravidanza di Selvaggia Roma

Anche se non sono più una coppia da tempo, Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma continuano ad attirare l’attenzione a periodi alterni.

Nelle ultime ore, la ragazza ha annunciato di essere incinta del primo figlio, frutto dell’amore che la lega al compagno Luca Teni. Dopo la rivelazione, in massa hanno chiesto a Lenticchio di esprimersi sulla gravidanza dell’ex fidanzata. Francesco, con una serie di Instagram Stories, ha dichiarato:

“Più persone mi stanno scrivendo una marea di messaggi sul fatto che la mia ex Selvaggia è incinta. Inutile dire che insomma, a prescindere da tutto, io sono sempre contento quando si mette al mondo una vita. I bambini sono un dono di Dio quindi ovviamente sono contento. Questo in linea di massima”.

Le frecciatine di Francesco a Selvaggia

Anche se è contento per Selvaggia, Francesco non ha potuto fare a meno di ricordare il comportamento dell’ex fidanzata nei suoi confronti. Ha proseguito:

“Poi certo è che Selvaggia è una persona che, quando io ho avuto il tumore e sono stato molto molto male e mi sono dovuto sottoporre ad un intervento molto delicato, lei pur di far parlare di sé, è andata in giro a dirne di ogni: che io meritavo quella malattia. Ha anche fatto intendere più volte che, qualora non mi fossi rialzato dal letto e non avessi superato l’intervento, a lei non sarebbe dispiaciuto”.

Chiofalo si riferisce alle dichiarazioni poco felici che la Roma ha fatto ai tempi della sua malattia. In effetti, l’influencer è stata davvero poco carina nei suoi riguardi. Lenticchio ha proseguito:

“Poi in più ha fatto finta di essere orfana al Grande Fratello Vip, strumentalizzando un argomento così delicato per portare il pubblico dalla sua parte. Per impietosire la gente. Mentre poi orfana non lo è mai stata. Il padre viveva a dieci minuti di macchina da lei e l’ha visto fino a qualche mese prima dell’accesso alla casa del GF. Quindi ha inventato praticamente tutto, strumentalizzando l’essere orfano che è un argomento molto molto delicato e tanta gente c’ha sofferto. Ed è una cosa eticamente scorretta”.

Nonostante tutto, Francesco augura il meglio a Selvaggia

Chiofalo ha apertamente sganciato frecciatine pesanti a Selvaggia, ma in conclusione le ha augurato il meglio, sottolineando che sarà una brava madre. Ha dichiarato: