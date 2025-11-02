Francesca Fialdini: L’infortunio che la costringe a condurre Da noi a ruota libera da seduta

Nella puntata di Da noi a ruota libera andata in onda il 2 novembre, la conduttrice Francesca Fialdini ha affrontato una situazione inaspettata: un infortunio al piede che le ha imposto di condurre da seduta. Questo imprevisto è emerso a seguito delle intense prove di ballo a cui partecipa nel programma Ballando con le Stelle, dove si esibisce con il ballerino Giovanni Pernice.

Il contesto dell’infortunio

Francesca ha iniziato la trasmissione spiegando con un sorriso, ma con evidente imbarazzo, la sua condizione attuale.

Seduta su una poltrona che sembrava un trono, con il piede appoggiato su un pouf, ha dichiarato: “Oggi mi sento un po’ come una regina, anche se non avrei mai voluto trovarmi in questa situazione”. La conduttrice ha rassicurato i telespettatori, ammettendo però che il suo infortunio la tiene in uno stato di incertezza.

Le parole di Francesca

Durante la puntata, Fialdini ha rivelato di non poter appoggiare il piede a terra e che avrebbe effettuato ulteriori controlli per comprendere l’entità del danno.

“C’è una sospetta lesione”, ha spiegato, lasciando intendere che la sua partecipazione a Ballando con le Stelle potrebbe essere a rischio. Nonostante ciò, la sua determinazione è rimasta intatta e ha deciso di non mancare alla conduzione della trasmissione.

Il legame con Giovanni Pernice

Francesca Fialdini non è nuova a sfide di questo tipo. La sua carriera è costellata di successi e, attualmente, sta dimostrando di essere una delle favorite nella competizione di ballo.

Con il maestro Giovanni Pernice, già trionfatore nella scorsa edizione, ha creato una sinergia straordinaria. Insieme, stanno conquistando il pubblico con le loro esibizioni, e la loro intesa è palpabile sul palco.

Le performance a Ballando con le stelle

Durante le puntate, la coppia ha incantato sia la giuria che il pubblico, ottenendo punteggi elevati. Nella quinta puntata, nonostante la classificazione al secondo posto con 49 punti, il loro talento è stato nuovamente riconosciuto.

L’ultima esibizione di tango, sulle note di Un’emozione da poco, ha evidenziato la loro capacità di trasmettere forti emozioni attraverso il ballo.

Un futuro incerto ma promettente

Nonostante l’incertezza legata all’infortunio, Francesca ha rivelato di sentirsi fortunata per il supporto ricevuto dai suoi collaboratori. «Sono trattata come una regina», ha dichiarato, sottolineando il calore e l’affetto che la circondano. Questo spirito positivo risulta essenziale per affrontare i momenti difficili.

In attesa di conoscere l’entità dell’infortunio, fan e esperti del settore televisivo continuano a esprimere fiducia nelle sue capacità e nel suo talento. La resilienza e il carisma della protagonista potrebbero consentirle di superare anche questa sfida, alimentando la speranza di un ritorno trionfale sulla pista da ballo.