Anche Frah Quintale, artista soul bresciano molto amato dai giovani, ha deciso di unirsi al coro di voci (è il caso di dirlo) dei tormentoni dell’estate 2022. Lo scorso 10 giugno il cantante ha reso disponibile su tutte le piattaforme di streaming come Spotify e negli online store il singolo Nuova Fissa, che ci porteremo dietro per tutta la bella stagione.

Il pezzo in questione è uno dei pezzi inclusi nel nuovo mini progetto discografico del cantautore, Storia breve, che include al suo interno solo 4 brani.

Significato di Nuova Fissa di Frah Quintale

Il pezzo rappresenta tutta la spensieratezza dell’estate. La canzone è dedicata ad una ragazza di cui l’artista è talmente innamorato da diventare praticamente la sua ossessione.

Audio di Nuova Fissa di Frah Quintale

Testo di Nuova Fissa di Frah Quintale

Dopo due sorsi già mezzo ubriaco

Mi sono addormentato in mezzo a un prato

Forse dovresti mettermi al guinzaglio

Come se fossi il tuo cane da guardia

Conto i pezzi di cuore che mi avanzano in tasca

Assieme ai tuoi possiamo farne un altro più grande

A volte l’amore sembra un déjà vu

Non c’è via di fuga da quegli occhi blu

Da quegli occhi blu, uuh, mmh, mmh

Sto ancora in questo loop

Sto sotto come un sub

Avevo qualche dubbio ma tu

Se mi guardi così non resisto

Però questo film io l’ho già visto

Volevo restare single

Ma sei tu il mio chiodo fisso (ma sei tu il mio chiodo fisso)

La mia nuova fissa, il mio vizio

L’ennesima volta in questo limbo

Volevo restare single

Ma sei tu il mio chiodo fisso (ma sei tu il mio chiodo fisso)

Ho aperto gli occhi in mezzo alle tue braccia

Riempivi con dei fiori la mia barba

Per me sei necessaria

Questa vita è una playa

Anche se ci sdraiamo sull’asfalto

So che se non dai, non ti danno

So che tu lo sai, tu lo sai, a volte sbaglio

Però se tu stai, se tu stai, io rimango

anche se siamo un disco che salta

Che salta, che salta

Ci sei solo tu

Sto ancora in questo loop

Ma voglio rischiare tutto

Avevo qualche dubbio ma tu

Se mi guardi così non resisto

Però questo film io l’ho già visto

Volevo restare single

Ma sei tu il mio chiodo fisso (ma sei tu il mio chiodo fisso)

La mia nuova fissa, il mio vizio

L’ennesima volta in questo limbo

Volevo restare single

Ma sei tu il mio chiodo fisso (ma sei tu il mio chiodo fisso)

ah, ah, ah, ah, ah, ah

Volevo restare single

Ma sei tu il mio chiodo fisso (ma sei tu il mio chiodo fisso)