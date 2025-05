Fragole: un frutto ricco di benefici

Le fragole sono uno dei frutti più amati della primavera, non solo per il loro sapore dolce e succoso, ma anche per le loro innumerevoli proprietà nutritive. Ricche di vitamina C, antiossidanti e fibre, le fragole sono un alleato prezioso per il nostro benessere. Consumare una porzione di fragole al giorno può aiutare a soddisfare il fabbisogno di vitamina C, superando addirittura quello del limone. Questo frutto è ideale per chi cerca di mantenere un’alimentazione sana e bilanciata, senza rinunciare al gusto.

Un abbinamento goloso: panna e fragole

Quando si parla di fragole, non si può non menzionare l’abbinamento con la panna. Questo duo è perfetto per creare uno spuntino che non solo soddisfa il palato, ma è anche nutriente. Per esempio, un semplice dessert composto da 200 g di fragole e 20 g di panna montata apporta solo 120 calorie, rendendolo un’opzione leggera e saziante. La panna, che può essere scelta anche senza lattosio o vegetale per chi segue una dieta vegana, aggiunge cremosità e rende il tutto ancora più delizioso.

Come gustare le fragole con la panna

Le fragole con la panna possono essere consumate in vari modi. Si possono servire come dessert dopo un pasto, ma anche come spuntino pre-workout per ricaricare le energie prima di un allenamento. È importante ricordare di lavare le fragole solo prima di mangiarle e di conservarle in frigorifero per mantenere la loro freschezza. Inoltre, per chi è attento alla linea, è possibile personalizzare la ricetta aggiungendo un pizzico di zucchero o un po’ di limone per esaltare il sapore senza appesantire il piatto.