Forze della Moda: il Grande Evento di Moda a Roma

Scopri Forces of Fashion: l'evento che trasformerà Roma nella capitale della moda il 18 ottobre. Unisciti a noi per un'esperienza unica nel cuore della moda, dove innovazione e stile si incontrano. Non perdere l'opportunità di partecipare a questo imperdibile evento dedicato agli amanti della moda e ai professionisti del settore.

Il 18 ottobre, Roma si prepara ad accogliere la terza edizione italiana di Forces of Fashion, un evento di grande rilevanza per il settore moda, nato dalla visione di Vogue, la rivista di moda più celebre al mondo. Sotto la direzione della leggendaria Anna Wintour, questo appuntamento annuale riunisce i principali protagonisti del mondo della moda per discutere e celebrare le tendenze e le innovazioni del settore.

La location scelta per quest’anno è la Casa dell’Architettura, situata nel suggestivo Complesso Monumentale dell’Acquario Romano.

Questo ambiente storico si trasformerà in un palcoscenico per artisti, professionisti e appassionati che desiderano esplorare come la moda possa essere un veicolo per il cambiamento sociale e per costruire connessioni significative.

Programma dell’evento

Forces of Fashion presenta un programma articolato di masterclass, panel e conversazioni che coinvolgeranno alcuni dei nomi più prestigiosi del settore. Tra gli ospiti figurano Veronica Leoni, Direttrice Creativa di Calvin Klein Collection, e Olivier Rousteing, Direttore Creativo di Balmain.

Entrambi discuteranno delle ultime tendenze e delle direzioni future della moda.

Inoltre, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, e Marco De Vincenzo, Direttore Creativo di Etro. L’evento è aperto anche ai giovani talenti delle Accademie romane, che potranno interagire con esperti del settore e scoprire opportunità di carriera.

Ospiti di prestigio

Tra i relatori figurano Loris Messina e Simone Rizzo, fondatori di SUNNEI, insieme alla cantautrice La Niña.

Questi ospiti porteranno le loro esperienze distintive nei settori della moda e della musica. Si uniscono a loro nomi noti come Corinne Corci, giornalista di Vogue Italia, e Fausto Puglisi, Direttore Creativo di Roberto Cavalli, ciascuno con la propria visione e contributo al dibattito.

La lista degli ospiti include anche figure di spicco nel settore beauty e spettacolo, come Sofia Viganò, Senior Beauty Editor di Vogue Italia, e Alessandra Mastronardi, attrice di fama.

Questi incontri si preannunciano come occasioni per offrire spunti interessanti e visioni innovative sul futuro della moda.

Itinerari inediti a Roma

Oltre alle attività centrali, Forces of Fashion propone un’esperienza unica attraverso il progetto Unexpected itineraries of Rome. I partecipanti potranno esplorare quattro percorsi della durata di 45 minuti, evidenziando la bellezza e la storia della capitale. Le visite, condotte in italiano, toccheranno luoghi iconici come le Mura Serviane e il Giardino dell’Acquario Romano. Il percorso proseguirà verso la Chiesa dei Santi Vito e Modesto, con una breve sosta all’Arco di Gallieno e ai Giardini Nicola Calipari di Piazza Vittorio.

Questa iniziativa arricchisce l’esperienza dei visitatori e contribuisce a promuovere la cultura e la storia di Roma, un patrimonio riconosciuto a livello mondiale.

Informazioni pratiche

L’evento si svolgerà presso la Casa dell’Architettura, ubicata in Piazza Manfredo Fanti 47, 00185 Roma. È necessaria la prenotazione anticipata, effettuabile tramite il Call Center 060608. Si precisa che il numero massimo di partecipanti per prenotazione è di 4 e le registrazioni chiuderanno il 17 ottobre alle ore 18:00.

Forces of Fashion si inserisce nel progetto ROMA SMART TOURISM, promosso da Roma Capitale con il supporto del Ministero del Turismo. Questa iniziativa mira a valorizzare i comuni con un forte richiamo culturale e artistico, in particolare quelli con siti patrimonio dell’umanità riconosciuti dall’UNESCO.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione, e rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di moda che desiderano contribuire a un cambiamento significativo nel settore.