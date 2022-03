Per contrastare la comparsa delle prime rughe, anche i fondotinta anti-age possono fare la loro parte. Ma come si applicano per una resa migliore? Si possono sostituire alla skincare? E a chi sono indicati? Proviamo a rispondere a tutte queste domande.

Come funziona il fondotina anti-age

Se pensate che i fonditinta servano “solo” per coprire il più possibile imperfezioni come le discromie della pelle vi sbagliate di grosso! Il mondo del beauty si è ormai da tempo alleato con quello della skincare, creando prodotti sempre di più performanti e adatti non solo alla bellezza, ma anche alla cura della pelle.

In commercio infatti esistono tantissimi fondotinta che nelle proprie formulazioni contengono antiossidanti e rigeneranti, insomma agenti anti-age, che una volta applicati aiutano appunto a contrastare i primi segni dell’invecchiamento cellulare.

Come si applica il fondotinta anti-age

Anche per applicare il fondotinta bisogna adottare una particolare tecnica che aiuti l’assorbimento delle sostanze anti-age e che allo stesso tempo stimoli la rigenerazione cellulare attraverso l’azione di un massaggio.

Per applicare il fondotinta infatti, che sia con la spugnetta o con il pennello, bisogna sempre compiere movimenti che dal centro del viso siano diretto verso l’esterno, facendo attenzione a non tirare la pelle verso il basso.

Quando si pensa a questa nuova unione tra skincare e make up, probabilmente agevolata anche dalla pandemia che per due anni ci ha costretto a rinunciare al make up a causa delle mascherine che in alcuni casi hanno anche provocato il fenomeno del maskne, si corre il rischio di sostituirla alla skincare. Sbagliato! Come insegna il fenomeno dell’undermakeup l’azione della skincare unita al make up anti-age può solo portare benefici. Provare per credere!

A chi è adatto

Il fondotinta anti-age è adatto davvero a tutti, ma in modo particolare si consiglia di incominciare ad utilizzarlo attorno ai 30 anni, ovvero appena prima di iniziare ad intravedere i primi segni di invecchiamento sulla pelle.

Come ogni cosa infatti, prevenire è meglio che curare e iniziare a trattare il viso, ma più in generale il corpo, con prodotti anti-age può aiutare ad accompagnarlo in modo più dolce ed omogeneo verso l’invecchiamento naturale.

I prodotti consigliati

Se vi state chiedendo se il fondotinta anti-age sia adatto per il vostro tipo di pelle sappiate che in commercio esiste ormai l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda brand e soprattutto le formulazioni. Di seguito abbiamo pensato di proporvene alcuni tra quelli più consigliati.

Dior per esempio, ha creato il “Forever Skin Glow”, per una carnagione più luminosa e ben idratata, ma anche omogenea. Anche Clarins ha il suo fondotinta anti-age, si chiama “Everlasting Youth Fluid” e nella formula contiene anche un filtro solare, alleato della nostra pelle in ogni stagione. Tra i prodotti della sua linea N°1 alla camelia rossa Chanel ha anche il “Fond de Teint Revitalisant au Camélia Rouge”, fondotinta anti età con il 94% di ingredienti di origine naturale. Ultimo ma non per importanza, il “Parure Gold Fondotinta Fluido Luce d’oro Effetto Ringiovanente” di Guerlain, ad alta coprenza e a lunga durata.