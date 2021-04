L’8 maggio del 2003 dopo 99 giorni, Floriana Secondi usciva dall’ormai famosissima porta rossa come vincitrice. In finale insieme a lei, Victoria Pennington, l’americana ex fidanzata Pasquale Laricchia. Mentre il terzo posto fu conquistato dal bel Luca Argentero, che oggi è un famoso attore.

Allora a condurre la terza edizione del Grande Fratello era Barbara D’Urso. Oggi la romana, conduce una vita alternando qualche ospitata televisiva proprio da Barbara D’Urso, in qualità di opinionista, alla gestione di alcuni suoi negozi. La Secondi ha anche un sogno nel cassetto che coltiva ormai da anni, ma che non è riuscita ancora a realizzare.

Cosa fa oggi Floriana Secondi

Sono passati anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello.

Oggi Floriana Secondi ha avviato una carriera da imprenditrice con la gestione di un locale a Milano Marittima e alcuni negozi. Pare inoltre che stia per prendere in gestione anche alcuni stabilimenti balneari.

Nel frattempo però, la Secondi non ha del tutto abbandonato i riflettori e oltre alla gestione dei suoi locali, riesce a trovare il tempo per dividersi tra i salotti televisivi di Barbara D’Urso, e gli impegni da mamma.

Floriana ha infatti un figlio ormai adolescente, Domiziano, avuto dalla relazione con l’ex compagno Mirko Fantini.

L’Isola dei Famosi: un sogno nel cassetto

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Floriana, ormai da tre anni si prepara per entrare nel cast dell’Isola dei Famosi. L’ultimo tentativo è stato proprio in occasione dell’edizione 2021, la prima condotta da Ilary Blasi, che vede come opinionisti Elettra Lamborghini, la grande Iva Zanicchi e la rivelazione dell’ultimo GF Vip, Tommaso Zorzi.

A Pomeriggio Cinque, durante una discussione con Giovanni Ciacci, che risultava essere nel cast del reality, prima di ritirarsi a causa alcuni problemi sopraggiunti dopo la positività al Coronavirus, Floriana si è lasciata andare ad uno sfogo. Pare infatti che l’ex gieffina abbia ricevuto un “no” come risposta, all’ultimo momento anche come riserva e ne sia rimasta molto delusa, tanto da dichiarare di essersi arresa. Ma sarà davvero così?

Vita privata

Nata a Roma il 5 maggio del 1977, Floriana ha raccontato di un’infanzia molto difficile, tra la separazione dei genitori e i problemi di tossicodipendenza della madre. Proprio a causa di questi problemi, la Secondi viene mandata in collegio dalle suore. Si mantiene poi lavorando come cameriera e come animatrice nei villaggi turistici, fino all’arrivo della grande occasione: la partecipazione e la successiva vittoria al Grande Fratello.

Oggi Floriana Secondi è mamma e da ormai sette anni ha un compagno di nome Angelo. Di lui si sa molto poco. Solo che è più grande di lei, è un architetto e che sembra avere un carattere più schivo rispetto a quello spumeggiante della compagna.