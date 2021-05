First man-il primo uomo, stasera in tv su Canale 5. Al centro della storia vi è una delle “imprese” più importanti della storia: l’arrivo di Neil Armstrong sulla Luna.

First Man-Il primo uomo, stasera in tv su Canale 5: la trama del film

Giovedì 13 maggio 2021, in prima serata su Canale 5 va in onda “First Man” il film diretto da Damien Chazelle, con Ryan Gosling e Claire Foy nei panni dei protagonisti. All’uscita nei cinema nel 2018, il film non ebbe il successo sperato e i risultati al botteghino furono abbastanza deludenti: 105,7 milioni di euro in tutto il mondo, di cui 3 milioni di euro incassati Italia.

Il film narra l’impresa storica del primo passo dell’uomo sulla luna.

Il punto di vista è proprio quello dell’astronauta Neil Armstrong. La storia parte dagli anni prima della missione di Neil con l’Apollo 11. A quei tempi Neil Armstrong è un ingegnere aeronautico e aviatore americano la cui tranquilla vita familiare viene stravolta dalla morte prematura della figlia. Questo evento drammatico sarà il punto di non ritorno nella vita di Neil che ormai privo del suo amore più grande non ha più alcun dubbio sull’aderire al programma Gemini.

“Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”

Il programma Gemini è finalizzato a sviluppare le tecniche necessarie ad affrontare viaggi spaziali avanzati, successivamente impiegate nella missione Apollo 11. Sullo sfondo, le grandi vicende della storia di quegli anni. Lo scoppio della Guerra del Vietnam e le tensioni sociali del ’68. La missione avrà l’esito che ormai tutto il mondo consce e acclama. Una missione cristallizzata nella storia con la famosa frase di Neil: “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”. È il 21 luglio del 1969 quando questo coraggioso uomo “poggerà piede” sulla superficie lunare.

L’orario di inizio del film è previsto per le 21:40. Già pronti i pop-corn?