Alla scoperta di Fioretta Mari, l’attrice teatrale e cinematografica divenuta nota soprattutto grazie alla sua presenza ad Amici di Maria De Filippi: che cosa sappiamo di lei e della sua vita? Scopriamolo insieme, ripercorrendo le tappe più salienti della sua vita e della sua ascesa verso la notorierà.

Fioretta Mari: la vita e la carriera dell’attrice

Fioretta Mari è nata a Firenze il 19 luglio 1942 sotto il segno del Cancro e attualmente ha 80 anni. Nata da padre fiorentino e madre siciliana (muore mentre la figlia si trova in scena, a teatro), Fioretta Mari si inserisce nel mondo dello spettacolo molto presto, quando ancora, fondamentalmente, era una bambina.

Già da così piccola (l’hanno definita bambina prodigio), Mari collabora con grandi attori teatrali e cinematografici come Turi Ferro, Oreste Lionello, Vittorio Gassmann, Jean Luis Barrault, Madeleine Renaus, Ugo Tognazzi, Leo Gullotta, Massimo Troisi e tanti altri.

Ha continuato a crescere all’interno del mondo del teatro e ha partecipato come protagonista in numerose opere come: Anatra all’arancia, L’avaro, La figlia di Jorio, Tovarich, Il malato immaginario, Parole d’amore parole, La città del mondo, Pasquino e anche nel musical Menopause, insieme a Marisa Laurito, Fiordaliso e Manuela Metri. Quest’ultimo le ha permesso di girare l’Europa, esibendosi in capitali come Londra e Parigi.

Per quanto riguarda invece il piccolo schermo, Fioretta Mari ha debuttato nel 1970, prendendo parte ad Aria di continente di Marcello Sartarelli.

Tra le sue esperienze televisive che le hanno permesso di diventare molto nota soprattutto tra i giovani, compare Amici di Maria De Filippi, in cui Fioretta Mari ha lavorato come insegnante di dizione e di recitazione.

Ha ricevuto diversi premi alla cariera e nel 2010 diventa anche direttrice artistica della ArtAcademy Carrara, una nuovissima talent academy che ha l’obiettivo di formare nuovi talenti. Anche qui, come nel caso di Amici, Fioretta Mari insegna dizione e recitazione. Dal 2009 invece insegna presso lo Strsberg Institute di New York, portando il nuovo metodo di insegnamento della Commedia dell’arte. Infine, ma non per importanza, Fioretta Mari è direttrice artistica del festival per attori ACT Italy dal 2015.

Vita privata di Fioretta Mari

La vita di Fioretta Mari, per quanto entusiasmante e ricca di esperienze incredibili, è stata anche segnata da un tragico evento. Mentre si trovava sul seto del film Al posto tuo (film del 2016 diretto da Max Croci), Mari è rimasta vittima di un gravissimo incidente, a causa del quale è rimasta ricoverata in ospedale in coma per diverso tempo. Dopo la paura, la luce: Fioretta Mari fortunatamente si è ripresa dall’incidente e ora sta bene.

È stata sposata con Armando De Razza (cantante e attore di professione), con il quale però si è lasciata nel 2016, dopo molti anni di matrimonio. Dall’amore che scorreva tra i due è nata anche una figlia, Ida Elena De Razza che oggi di professione fa la cantante ed è sposata. Successivamente al divorzio, però, Fioretta Mari ha confessato di avere ritrovato l’amore, ma non ha reso nota l’identità del presunto nuovo compagno che, stando a vari rumors, sembrerebbe vivere perlopiù negli Stati Uniti per questioni lavorative.