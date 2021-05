Conduttrice televisiva, web influencer e scrittrice di romanzi per ragazzi. Per descrivere chi è Fiore Manni si potrebbe partire dicendo che la sua personalità è sicuramente una delle più creative che si possano trovare sul web.

Il destino ha voluto che fosse anche figlia d’arte.

La madre Fiorenza Tessari infatti è un’attrice, così come lo è stata la nonna Lorella De Luca, mentre il nonno, Duccio Tessari era un regista e sceneggiatore che ha avuto anche l’onore di lavorare con il compianto compositore Ennio Morricone.

Chi è Fiore Manni

Fiore Manni nasce a Roma il 7 ottobre 1988, sotto il segno della Bilancia. Intraprende il suo percorso universitario studiando giapponese all’Università La Sapienza di Roma, ma dopo sei mesi abbandona la facoltà per frequentare moda all’Istituto Europeo di Design, dove si laurea.

Per mantenersi durante gli studi svolge diversi lavori, tra cui quello all’ufficio stile di Guess a Firenze, che lascia subito dopo aver capito che la vita chiusa in un ufficio non fa per lei. A spingerla a riflettere a riguardo è purtroppo anche la morte prematura di una cara amica. Successivamente inizia a lavorare in una fumetteria da cui si licenzia a causa delle molestie sessuali ricevute dal proprio capo.

Chi è Fiore Manni: dalla televisione all’editoria Chi è Fiore Manni: dalla televisione all’editoria

Il suo approdo in televisione, nonostante le origini, sembra essere frutto del caso. Rimasta senza lavoro dopo aver lasciato la fumetteria, Fiore si trova ancora alla ricerca di un impiego quando si imbatte in un volantino per i casting di quello che diventerà noto come “Camilla Store”, un programma televisivo per bambini.

Nonostante il grande successo, arrivato subito dopo l’esordio del programma, lavorare in televisione si rivela opprimente e tossico per l’artista. Come svelerà qualche anno più tardi, in quel periodo è costretta a nascondere la sua vera personalità in nome dell’etica televisiva del tempo. Fiore Manni però, trova la sua vera dimensione nel mondo dell’editoria. Scopre che scrivere l’appassiona e farlo come lavoro non le dispiace. Inizia quindi a girare per diverse case editrici, fino ad arrivare finalmente a Rizzoli, con cui stringe un sodalizio dal quale nasceranno diversi romanzi molto amati dal pubblico di giovani lettori e non.

Chi è Fiore Manni: i libri pubblicati Chi è Fiore Manni: i libri pubblicati

Fiore Manni è l’autrice di tre romanzi, prevalentemente destinati ai ragazzi, tutti editi Rizzoli. Il primo dei tre è uscito nel 2018 con il titolo “Jack Bennet e la chiave di tutte le cose”. Il racconto di genere fantasy ha così tanto successo che appena un anno dopo ne esce il seguito “Jack Bennet e il viaggiatore dai mille volti”. Nel 2020 insieme al fidanzato sceneggiatore Michele Monteleone e all’illustratrice Ilaria Catalani, ha lavorato al fumetto “Mask’d – The divine children”.

Nel 2021 invece, Fiore si dedica ad un tipo di letteratura decisamente lontano dal fantasy e presenta “Come le cicale”, che racconta il viaggio introspettivo di una giovane ragazza, verso la scoperta dei propri sentimenti.

Fiore Manni e il coming-out Fiore Manni e il coming-out

Nel 2011 Fiore Manni apre un canale YouTube che inizia ad usare più assiduamente solo dal 2019. Sulla piattaforma condivide contenuti che riguardano prevalentemente lettura e moda e oltre alle collaborazioni con altre creator, l’influencer si filma spesso in compagnia del proprio fidanzato.

Proprio attraverso il suo spazio su YouTube, nel maggio 2021, Fiore Manni si apre ai suoi follower con un video in cui fa coming-out come appartenente alla comunità LGBTQ+ in quanto pansessuale. Spiega infatti di aver avuto una relazione durata 12 anni, culminata in un matrimonio poi finito, con un’altra ragazza. Durante il video Fiore non fa solo coming-out, ma denuncia la situazione in cui l’aveva costretta l’ambiente lavorativo dell’epoca. Di questa relazione infatti ne erano a conoscenza solo i loro affetti più stretti, perché la televisione, venuta a sapere della sua omosessualità, le aveva caldamente consigliato il silenzio.

Vita privata Vita privata

Fiore Manni ha un profilo Instagram in cui condivide la propria passione per l’autunno, che considera la sua stagione ideale, consigli letterali e di moda, non disdegnando di mostrare anche qualcosa della propria quotidianità. Qualcosa però, perché nonostante il lavoro da influencer spesso possa far sembrare il contrario, rimane comunque una persona molto riservata. Nel dicembre 2020 annuncia la proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato Michele, con il quale convive a Maratea.