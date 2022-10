Stefano Fiordelisi, padre della schermitrice e modella Antonella Fiordelisi, ha svelato alcuni retroscena sugli ex della figlia.

Antonella Fiordelisi: le parole del padre

Il papà di Antonella Fiordelisi ha svelato per la prima volta alcuni retroscena in merito alla vita sentimentale di sua figlia e in particolare sulle sue passate relazioni con Ignazio Moser e Francesco Chiofalo.

Secondo Stefano Fiordelisi entrambi gli ex di sua figlia avrebbero detto delle bugie sul suo conto: in particolare Moser avrebbe affermato di esser stato lui a lasciare Antonella (mentre sarebbe stata lei a lasciare lui).

Quando a Chiofalo, il padre della schermitrice ha affermato di essere rimasto deluso dal fatto che lui l’abbia tradita: “Francesco ci piaceva, è anche venuto tante volte qui a casa da noi a Salerno e per me e mia moglie era davvero quasi come un figlio.

Poi però Antonella ha scoperto un suo tradimento e benché siano tornati insieme, mia figlia non è più riuscita a fidarsi e anche noi abbiamo preferito non ospitarlo più a casa. Alla fine Antonella ha deciso di lasciarlo”, ha affermato. Oggi Chiofalo è legato a Drusilla Gucci mentre Moser è fidanzato dal 2017 con la sorella minore di Belen, Cecilia Rodriguez.

Antonella Fiordelisi ha conosciuto Chiofalo durante la sua esperienza a Temptation Island e i due sono stati legati per oltre 1 anno.

Con Moser la storia invece sarebbe durata appena un paio di mesi e i due si sarebbero conosciuti prima che lui diventasse popolare come personaggio tv.