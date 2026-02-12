Finanziamenti a Fondo Perduto per Imprenditrici nel Settore Moda e Design

Opportunità di Finanziamento per Imprenditrici nel Settore Moda e Design: Scopri Come Ottenere Fondi e Sostenere la Tua Attività Creativa.

Il panorama imprenditoriale in Lombardia presenta opportunità significative per le imprese femminili attive nei settori della moda e del design. La Regione Lombardia ha avviato un’iniziativa specifica per supportare le micro, piccole e medie imprese, con un focus particolare sulle realtà gestite da donne. Questo programma di finanziamento è stato concepito per offrire un contributo concreto alle imprenditrici che intendono avviare o potenziare la propria attività.

Dettagli del programma di sostegno

La “Linea Moda – Design” rappresenta un’importante opportunità per le ditte individuali a conduzione femminile e per le società di persone e di capitali in cui almeno i due terzi del capitale sociale è detenuto da soggetti femminili. L’obiettivo principale è quello di assegnare contributi a fondo perduto, che possono variare da 15.000 a 50.000 euro, per finanziare le spese progettuali. Questi fondi sono destinati a sostenere le imprese nel loro percorso di crescita e innovazione.

Chi può beneficiare di questi fondi?

Le imprese ammissibili a questo programma includono le micro, piccole e medie imprese. Ne fanno parte sia le startup che le aziende già consolidate, a condizione che rispettino i criteri di partecipazione. È fondamentale che i progetti presentati siano caratterizzati da innovazione e rispondano a esigenze specifiche del mercato della moda e del design per ottenere un sostegno significativo.

Come presentare la domanda

Per accedere ai fondi, le imprenditrici devono presentare la domanda tramite il sistema telematico SiAge – Sistema Agevolazioni.

Questo processo è essenziale per garantire una gestione efficiente delle richieste e assicurare che ogni progetto venga valutato in modo equo. È importante seguire tutte le indicazioni fornite per evitare errori nella compilazione della domanda, massimizzando così le possibilità di approvazione.

Scadenze e tempistiche

È fondamentale rimanere costantemente aggiornati sulle scadenze per la presentazione delle domande. La Regione Lombardia comunica regolarmente le date importanti attraverso il proprio portale, dove è possibile reperire ulteriori informazioni sui requisiti e sulla documentazione necessaria per partecipare.

Rispettare tutte le tempistiche è essenziale per non perdere l’opportunità di ricevere il supporto finanziario.

Importanza dell’imprenditoria femminile

Il sostegno all’imprenditoria femminile non è solo un’iniziativa economica, ma rappresenta anche un passo significativo verso la parità di genere nel mondo degli affari. Investire nelle donne significa investire nel futuro delle nostre comunità e dell’economia. Le imprese guidate da donne contribuiscono in modo sostanziale alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro, rendendo il supporto a queste iniziative cruciale per il progresso sociale.