Filler: cos’è e come funziona

Per molte persone, il proprio compleanno è la giornata più speciale e magica dell’anno. Per altri, invece, è un giorno che può portare tanta tristezza: perché questo accade? Oggi parliamo di Birthday blues, la depressione pre-compleanno, con la nostra esperta Eleonora.

E per chi è over 50/60, quali sono i trattamenti di medicina estetica più utili? Ascoltiamo i consigli del nostro chirurgo plastico ed estetico Ivan La Rusca, per valorizzare al meglio noi stessi anche con l’avanzare dell’età.