Un cambiamento atteso

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno deciso di intraprendere un nuovo capitolo della loro vita, trasferendosi in una zona più tranquilla di Milano. L’ex campione di nuoto ha rivelato i dettagli di questa scelta durante un’intervista a La Vita in Diretta, dove ha condiviso le motivazioni che li hanno spinti a lasciare la vivace zona di Sempione. La coppia, che ha recentemente acquistato una nuova casa, sta cercando di creare un ambiente più adatto alle loro figlie, Mia e Sofia.

La ricerca della tranquillità

La decisione di lasciare Sempione, una delle aree più animate di Milano, è stata dettata dalla necessità di trovare un luogo più sereno per crescere le loro bambine. Magnini ha spiegato che, sebbene si trovassero bene nella loro attuale abitazione, la vivacità del quartiere non era più in linea con le loro esigenze familiari. “Stiamo cambiando a casa”, ha affermato, sottolineando l’importanza di un ambiente più calmo e adatto alla crescita delle loro figlie.

La nuova casa a San Siro

La scelta di San Siro come nuova residenza è stata accolta con entusiasmo dalla coppia. “Verso San Siro, una zona più tranquilla, adatta alle nostre figlie”, ha dichiarato Filippo, evidenziando come questa nuova location possa offrire un contesto migliore per la loro vita quotidiana. La casa è attualmente in fase di ristrutturazione, con la coppia che sta decidendo i dettagli come sanitari e pavimenti. Tuttavia, Filippo ha scherzato dicendo che “decide tutto Giorgia”, lasciando intendere che la moglie ha un ruolo predominante nelle scelte di design.

Un futuro luminoso

Con questo trasferimento, Filippo e Giorgia non solo cercano di migliorare la qualità della loro vita familiare, ma anche di creare un ambiente che favorisca la crescita e il benessere delle loro figlie. La nuova casa rappresenta un’opportunità per costruire ricordi e vivere momenti speciali insieme. La coppia, sempre molto unita, continua a dimostrare che la famiglia è al centro delle loro priorità, e questo cambiamento è solo un altro passo verso un futuro luminoso e sereno.