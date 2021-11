Il generale Figliuolo è stato fotografato in compagnia di Pippo Franco e del medico indagato per i falsi Green pass. Un’immagine molto particolare, che sta facendo molto discutere.

Figliuolo, foto con Pippo Franco e medico indagato per falsi Green pass

In queste ore sta circolando sul web una foto molto particolare, che sta facendo discutere. Si tratta di un’immagine che ritrae il dottor Antonio De Luca, indagato perché forniva ai suoi pazienti dei Green pass falsi, durante una cena con due volti molto noti. Uno è quello dell’attore Pippo Franco, candidato consigliere comunale a Roma, anche lui coinvolto nell’indagine. L’altro è il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid del governo Draghi.

Lo scatto è stato pubblicato sui profili social del dottore e risale al 16 settembre 2021, proprio mentre iniziava l’indagine della procura di Roma sui falsi Green Pass. Secondo l’accusa, De Luca si sarebbe procurato dei certificati falsi per se stesso e per due suoi congiunti. Ha, inoltre, fatto da tramite per mettere in contatto chi voleva il certificato falso e il medico di base.

Figliuolo, foto con Pippo Franco e medico indagato: l’indagine sui Green pass falsi

Il Green pass di Pippo Franco è stato sequestrato dai carabinieri dei Nas. I certificati sono stati disattivati presso il database del ministero della Salute e, secondo quanto riportato da alcune fonti, erano già stati usati per aggirare le norme di ingresso nei locali. L’indagine coordinata da Paolo Ielo ha accertato che il medico di base finito nel registro degli indagati avrebbe ricevuto 20 fiale di vaccino, da cui è possibile inoculare 120 dosi, ma ne risulterebbero somministrate 156. Gli inquirenti hanno verificato che nella data in cui risultava la somministrazione del siero alcuni indagati non erano a Roma, mentre altri avrebbero ricevuto la dose in una data diversa. L’immagine che mostra il generale Figliuolo in compagnia di due indagati sta facendo molto discutere.

Figliuolo, foto con Pippo Franco e medico indagato: le parole di Pippo Franco

Pippo Franco ha sempre espresso il suo parere sul Green Pass. In diverse interviste, parlando di vaccinazione, aveva preferito rispondere in modo generico. “Preferisco non rispondere. Vi basti sapere che ho il Green Pass” aveva dichiarato. In seguito aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritraeva nello studio del medico finito nel registro degli indagati. “Scettico ma vaccinato” aveva scritto. Il post sembra essere stato cancellato. I due hanno cenato in compagnia del generale Figliuolo proprio mentre iniziava l’indagine della Procura di Roma e la foto che li ritrae insieme ora ha già fatto il giro del web e molti la considerano davvero molto strana.