Il giorno dedicato alla festa della mamma è ormai alle porte e già si sentono il profumo e il sapore speciale che questo porta con sé. Purtroppo però non tutte le mamme sono vicine ai propri figli per poter festeggiare insieme, quindi come fare? Vediamo qui di seguito i consigli e le idee originali da cui prendere spunto per celebrare la festa della mamma a distanza.

Come festeggiare la festa della mamma a distanza

La mamma è, insieme al papà, la persona più importante della vita di un figlio. La prima persona che ci vede appena nasciamo, che ci ha dato la vita e che ci dà gioia e conforto in ogni situazione. Il nostro porto sicuro, quello su cui possiamo sempre contare e dove possiamo trovare riparo nei momenti più difficili. Quindi, celebrarla come si deve e dedicarle un giorno tutto per lei è il minimo.

Purtroppo non tutti i figli potranno essere vicini alle proprie mamme nel giorno della festa dedicata. Chi per lavoro, chi perché vive in un’altra città, chi per motivi di salute o per altri motivi, risulta difficile quindi poter abbracciare la propria mamma e trascorrere del tempo con lei. Ma niente paura! Ci sono tantissimi modi per poterle stare accanto anche se a distanza. Vediamoli qui di seguito.

Festa della mamma a distanza: consigli e idee originali

Da un mazzo di fiori ad un profumo per finire con un libro: non importa cosa regalerete alla vostra mamma, conta il pensiero e l’amore con cui lo fate. E ancora di più se sarete distanti nel giorno della festa della mamma, farle sentire il vostro affetto sarà veramente un regalo speciale. Ma come? Vediamo qui di seguito le idee più carine ed originali su come festeggiare:

Festa della mamma a distanza: le videochiamate in famiglia

Che ne dite di una bella videochiamata in famiglia? Ovviamente deve essere una sorpresa d’effetto. Quindi, organizzatevi per tempo e se avete fratelli o sorelle, mettetevi d’accordo sull’orario. Vi sarà d’aiuto anche la complicità di vostro padre che con una scusa, ad un certo punto, attirerà l’attenzione di vostra madre sul cellulare e quasi per magia, si vedrà protagonista in una videochiamata di gruppo. Potete farla sia su Whatapp che è il metodo più economico e più fattibile per tutti oppure su Skype.

Festa della mamma a distanza: altre idee

Altre idee molto carine possono essere ad esempio un video album con le vostre foto più belle e legate a momenti felici o particolari della vostra vita. Un gesto molto carino ed affettuoso che di certo farà commuovere entrambi.

E ancora, una bella sfida in cucina, anche se a distanza. Mettetela sotto forma di gioco a cui far partecipare anche i più piccoli. Il gioco consiste nel videochiamarvi e preparare la ricetta che più piace all’altro oppure lo stesso piatto. Sarà una videochiamata diversa e molto divertente, da ricordare per sempre.

Infine, altre idee molto carine per la festa della mamma a distanza possono essere guardare la serie tv o il film preferito da entrambi, una cena o un pranzo in videochiamata oppure un momento beauty per mamma e figlia da passare insieme seppure lontane.