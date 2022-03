Spesso i papà sono oberati da impegni e pensieri e hanno poco tempo da dedicare a loro stessi. Ecco tantissime idee regalo pensate per la loro festa. Ovviamente molto dipende dalle abitudini e dal carattere dei vostri papà, ma in questo articolo vi diamo alcuni consigli su cosa non lasciarvi assolutamente scappare!

I regali per la festa del papà 2022

Che siano biologici oppure ovviamente anche “di cuore” il 19 marzo si festeggiano i papà e se per una volta, vorreste essere voi, a ricambiare il “favore” e prendervi cura di loro, ecco alcune idee regalo che piaceranno sicuramente! Dal mondo beauty fino a quello tech, siamo sicuri che qui troverete il regalo giusto per sorprendere i vostri papà.

I prodotti per la skincare e la cura della barba

Anche la pelle dei papà merita la giusta attenzione e in commercio, nei negozi fisici ma anche online, si trovano ormai tantissimi prodotti dedicati proprio alla skincare maschile. Se poi si tratta di papà con la barba allora potreste sbizzarrirvi tra le innumerevoli proposte di oli, schiume ed accessori per mantenerla sempre pulita ed ordinata.

Alcuni esempi di prodotti dedicati alla skincare maschile possono essere quelli della BullDog oppure le linee della Collistar o di Clarins dedicate proprio alla pelle maschile.

Anche per quanto riguarda la cura della barba e la rasatura c’è l’imbarazzo della scelta, come quelli della Barber Pro o della più classica Proraso. Nella lista ovviamente non può mancare anche il dopobarba.

I regali tech

Come dicevamo, sono tantissime anche le idee regalo dal mondo tech. Per un papà che vuole iniziare a monitorare i vari parametri della propria salute, per esempio, può essere molto utile uno smart watch che in realtà ha anche altri innumerevoli utilizzi. Se invece amano passare il tempo davanti alla televisione guardando dei match sportivi, un bel regalo possono essere delle cuffie wireless da collegare al televisore.

A proposito di barba, se i vostri papà non hanno provato nulla a parte il rasoio manuale o se semplicemente il rasoio elettrico che utilizzavano è diventato obsoleto, potreste regalargliene uno di ultima generazione. Se i vostri papà invece sono avidi divoratori di libri potreste pensare ad un lettore e-book o un abbonamento per audiolibri da ascoltare nel tragitto casa-lavoro o comunque nel tempo libero.

I coupon a tema e i weekend fuori porta

Anche i nostri papà hanno bisogno di godersi un po’ di sano relax e su Internet si possono trovare tantissimi coupon da utilizzare per altrettante attività a tema che possono andare dal semplice soggiorno alle terme completo di tutti i trattamenti, alle degustazioni di vino, birra e così via, fino anche a qualche giro in pista a bordo di un’auto sportiva.

Immancabili anche i weekend fuori porta da passare in giro per lo Stivale: tra le mete più classiche per esempio, ci sono la Toscana, l’Umbria e le Marche. Con i coupon insomma, risulta davvero difficile sbagliare, soprattutto se sapete perfettamente quali siano i gusti e anche i desideri dei vostri papà.