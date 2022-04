Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto un hotel di lusso a cinque stelle sul lago di Como per festeggiare le vacanze di Pasqua del 2022. Probabilmente anche per rilassarsi dopo gli ultimi eventi accaduti alla coppia, visto che Fedez è stati dimesso dall’ospedale dopo la sua operazione.

Purtroppo però, la vacanza non è durata al lungo e la coppia, con i due figli e la tata, sono stati costretti a tornare a Milano.

Il lago di Como è da sempre una delle mete preferite dei due, che hanno deciso di passare le feste nell’Hotel Tremezzo, che li aveva ospitati già anni fa.

L’hotel sul lago di Como scelto da Ferragni e Fedez

Come già detto l’hotel scelto dalla coppia solitamente è il Grand Hotel Tremezzo, con una vista bellissima sul lago di Como.

Hotel dalla lunga tradizione, iniziata nel 1910. Ha tre piscine, di cui una posizionata proprio sull’acqua del lago, collegata ad una spiaggia privata con delle passerelle. Sembra di stare in un vero e proprio lido: la sabbia è autentica.

Vicino alla piscina detta dei Fiori, proprio per la quantità di piante che la avvolgono, ci sono sdraio e ombrelloni per prendere il sole o rilassarsi. La terza piscina si trova invece nella Spa.

Si trova sulla sponda occidentale del lago ed è basato su uno stile Art Nouveau: gli interni sono d’epoca, con materiali e arredi prestigiosi che fanno pensare di trovarsi in un’altra epoca.

L’hotel ha anche un parco enorme, di circa venti chilometri quadrati. Al suo interno ci sono palme, piante antiche, ma anche fiori come tulipani, gerani, rododendri, ortensie, azalee. I sentieri, a volte in salita, permettono di fare passeggiate in tranquillità e raggiungere il Belvedere, per ammirare il panorama.

Il prezzo

Una sola notte in questo hotel, con colazione compresa, costa 1820 euro. Se poi si vuole assaggiare anche il menù del ristorante dello chef Gualtiero Marchesi, il prezzo si alza ai 2095 euro.

All’interno del Grand Hotel c’è anche una boutique con una selezione di oggetti regalo realizzati da artigiani italiani, molto raffinati.