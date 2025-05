Il risveglio della bellezza interiore

La bellezza non ha età, e Fernanda Lessa ne è la prova vivente. A 48 anni, la top model brasiliana ha deciso di condividere il suo percorso di benessere con i suoi follower, mostrando il suo corpo tonico e il ventre piatto. Recentemente, ha pubblicato una foto che ha suscitato un mix di ammirazione e critiche, in cui si mostra fiera del suo risultato dopo aver perso 10 kg. Questo cambiamento non è solo estetico, ma rappresenta un viaggio verso una maggiore consapevolezza di sé e del proprio corpo.

Il percorso di dimagrimento e la dieta personalizzata

Fernanda ha rivelato di aver affrontato un periodo difficile, in cui i 10 kg in più non le permettevano di sentirsi a proprio agio. Dopo aver consultato diversi nutrizionisti, ha deciso di creare un regime alimentare personalizzato, basato sulle sue esigenze specifiche e sul suo metabolismo. “Se volete dimagrire, più o meno in fretta, dovete cercare un dietologo o un nutrizionista”, ha consigliato, sottolineando l’importanza di un approccio professionale per raggiungere i propri obiettivi di salute.

La bellezza della condivisione

Con il suo post, Fernanda non ha voluto solo mostrare il suo corpo, ma anche ispirare altre donne a prendersi cura di sé stesse. “Ho deciso di fare questo post per condividere con voi amici il mio benessere”, ha scritto. La sua storia è un invito a riflettere su come la bellezza e la salute siano interconnesse e su come ogni donna possa trovare la propria strada verso il benessere. La top model ha promesso di continuare a condividere il suo viaggio, mostrando anche i momenti di difficoltà, come la foto di quando aveva i 10 kg in più, per dimostrare che il percorso verso la salute è fatto di alti e bassi.