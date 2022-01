Attraverso le sue stories via socail Fedez ha annunciato di esser stato colpito da un tragico e doloroso lutto: la zia del rapper è scomparsa.

Fedez, il messaggio: la zia è morta

Un tragico lutto ha colpito Fedez che, nelle scorse ore, ha annunciato la tragica scomparsa di sua zia.

La donna, che da tempo lottava contro un brutto male, sarebbe risultata positiva al Coronavirus alcune settimane fa e la malattia non le avrebbe lasciato scampo.

“Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te.

Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia”, ha scritto il rapper, che ha concluso il suo messaggio inviando i suoi ringraziamenti all’equipe dell’ospedale che, nei giorni scorsi, si è presa cura di sua zia.

Fedez: il lutto

In queste ore in tanti tra fan, colleghi e amici del rapper hanno inviato le loro condoglianze e i loro messaggi d’affetto al rapper e ai suoi familiari. Non è chiaro se la zia del rapper fosse sorella di suo padre Franco o di sua madre Annamaria, quel che è certo è che questo lutto ha gettato l’intera famiglia nel più profondo dolore.

Negli scorsi anni il rapper si è prodigato con sua moglie Chiara Ferragni per cercare di fornire il proprio aiuto difronte all’emergenza Coronavirus. I due hanno ricevuto l’Ambrogino d’Oro per l’impegno da loro profuso nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria e per la raccolta fondi con cui sono riusciti a far ampliare i reparti di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele.