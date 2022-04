Fedez ha annunciato via social il generoso gesto da lui compiuto per sostenere la popolazione Ucraina e in particolare le persone più fragili del paese.

Fedez: il gesto per l’Ucraina

Fedez ha donato un furgone che servirà a trasportare dei medicinali in Ucraina alla Croce Rossa Italiana.

Il rapper, che da poche settimane ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino al pancreas, ha dato l’annuncio ai fan attraverso un post via social:

“Sono felice di aver donato tramite la mia fondazione questo speciale furgone isotermico per il trasporto di medicinali alla Croce Rossa Italiana che già domani partirà verso l’Ucraina con un carico di 400 scatole di insulina donate da Fondazione Italiana diabete per aiutare la parte di popolazione più fragile”, ha dichiarato il rapper.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno lodato il suo gesto. “Non ti smentisci mai, bravo”, ha scritto un utente via social, mentre la conduttrice Mara Venier ha scritto tra i commenti: “Sempre pronto ad aiutare il prossimo….sei speciale”.

La malattia

Nei giorni scorsi Fedez ha subito un delicato intervento per asportare un tumore neuroendocrino del pancreas. Prossimamente il rapper dovrà probabilmente sottoporsi a delle cure per cercare di debellare completamente la malattia.

La sua storia ha commosso fan, amici e colleghi e in tanti si sono riversati sui suoi canali social per esprimergli la loro solidarietà in questo momento particolarmente difficile. Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

“Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’”, ha dichiarato il rapper.