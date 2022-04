La moglie di Federico Fashion Style, Letizia Porcu, ha svelato i dettagli dell’intervento al seno da lei subito e ha confessato di aver sofferto molto.

Federico Fashion Style: la moglie

Letizia Porcu, moglie di Federico Lauri, ha confessato pubblicamente di essersi sottoposto ad un intervento al seno dopo la nascita di sua figlia Sophie Maelle.

A seguito dell’intervento la moglie del famoso hair stylist avrebbe sofferto molto e per giorni non ha potuto prendere in braccio sua figlia. “Il terzo e quarto giorno dopo l’operazione ho toccato l’apice del dolore. Oggi per fortuna ho ripreso in mano la mia vita di sempre e i brutti momenti sono solo un lontano ricordo”, ha confessato.

Oggi la moglie di Federico Fashion Style sembra aver ritrovato la serenità e lei stessa ha svelato i segreti per la sua felice e duratura unione con il personaggio tv.

L’amore

Lei e Federico Fashion Style sono legati da quando erano giovanissimi (lei aveva appena 16 anni) e hanno svelato che il loro segreto per un’unione positiva sarebbe quello di non vedersi troppo spesso (anche a causa dei loro numerosi impegni di lavoro). Letizia Porcu aiuta il marito con la gestione dei suoi salotti di bellezza e i due ogni volta che possono trascorrono del tempo con la figlia Sophie Maelle, nata grazie alla fecondazione assistita.

A svelare i dettagli sulla nascita della figlia è stato Federico Fashion Style, che ha confessato: “Non è stato facile. Siamo andati avanti e poi nel 2017 è arrivata. Mia figlia Sophie mi ha cambiato la vita letteralmente e così ho voluto condividere le difficoltà che io e mia moglie abbiamo attraversato per averla”. E ancora: “Mai perdere la speranza. Siamo nel 2021, ci sono tante terapie per avere un figlio. Bisogna avere tanta forza e affrontare, in due, qualsiasi difficoltà”.