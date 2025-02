Federico esprime il suo amore per la figlia in un post emozionante sui social.

Un papà affettuoso e presente

Federico Fashion Style, noto hair stylist e personaggio televisivo, ha recentemente condiviso un momento molto speciale sui social: il compleanno della sua adorata figlia, Sophie Maelle, che ha compiuto otto anni. Nonostante le difficoltà nei rapporti con l’ex compagna Letizia Porcu, Federico si è dimostrato un padre affettuoso e presente, pronto a festeggiare la sua piccola con tutto l’amore possibile.

Una festa indimenticabile al Paradisino di Anzio

La celebrazione si è svolta presso il Paradisino di Anzio, una caffetteria molto amata, decorata con festoni e fiori per l’occasione. Federico ha atteso con ansia la mezzanotte, momento in cui Sophie ha spento le candeline sulla sua torta, un dolce rettangolare ricoperto di panna con la scritta “Auguri piccola Sophie”. Le immagini condivise sui social mostrano la gioia e l’emozione di un padre che desidera solo il meglio per la sua bambina.

Un messaggio d’amore per Sophie

Nel post dedicato alla figlia, Federico ha espresso sentimenti profondi e sinceri. Ha descritto Sophie come una “piccola dolcezza” e una “stella”, sottolineando quanto la sua presenza abbia arricchito la sua vita. Le parole di Federico sono un inno all’amore paterno: “Mi hai fatto veramente conoscere la parola amore, ma quello vero, quell’amore sincero e unico che nessuna persona al mondo potrà mai farti provare!”. Un messaggio che risuona forte e chiaro, mostrando quanto sia importante per lui essere un genitore presente e affettuoso.

Federico ha anche ricordato il momento in cui ha visto per la prima volta la sua bambina, un ricordo che porta con sé come un tesoro prezioso. “Ricordo tutto perfettamente erano le ore di notte e tu vedevi per la prima volta la luce. In quel momento la stavo vedendo anch’io”. Queste parole evocano emozioni intense, dimostrando il legame speciale tra padre e figlia.

Concludendo il suo messaggio, Federico ha ribadito il suo amore incondizionato per Sophie, promettendo di custodirla per sempre. “Buon compleanno, gioia mia, rimani sempre così. Ti amo”. Un augurio che non solo celebra un giorno speciale, ma rappresenta anche un impegno duraturo di un padre verso la propria figlia.