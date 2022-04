Federica Sciarelli ha confessato quali sono le difficoltà legate al suo lavoro a Chi l’ha visto?, come le ricevute querele da lei ricevute.

Federica Sciarelli e le querele

Federica Sciarelli non ha mai fatto segreto delle enormi difficoltà legate al suo lavoro a Chi l’ha visto? e ha confessato che, a causa de suo lavoro all’interno del programma, avrebbe anche ricevuto spesso delle querele.

“Sono veramente tantissime le querele che arrivano. E sono tutte per fermarmi”, ha dichiarato la conduttrice in merito alle cosiddette querele temerarie, che verrebbero puntualmente affrontate dall’ufficio legale della Rai e non senza difficoltà.

La conduttrice ha dichiarato che gli avvocati della Rai l’abbiano sempre rincuorata affermando che, se arrivano così tante querele, è perché lei starebbe facendo bene il suo lavoro. “In effetti ne vale la pena. Risolvere situazioni difficili o far riaprire indagini sono soddisfazioni impagabili”, ha dichiarato la conduttrice.

L’addio a Chi l’ha visto

La conduttrice ha più volte lasciato intendere di voler lasciare Chi l’ha visto? ma, alla fine, ha sempre desistito. “Come è normale che sia le storie drammatiche che tratto in trasmissione mi lasciano addosso dolore, ansie e stress”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Per ora non penso proprio di andarmene. Però so benissimo che succederà in futuro. Sono una giornalista ed il mio lavoro è fatto di stimoli e cambiamenti.” In tanti tra i fan del programma sono stati dispiaciuti per la sua volontà – espressa in passato – di lasciare il programma e in molti si sono chiesti chi avrebbe potuto prendere il suo posto all’interno dello show.