Secondo indiscrezioni Federica Panicucci potrebbe sostituire Barbara D’Urso alla conduzione de La Talpa. Sulla questione al momento non vi sono conferme.

Federica Panicucci sostituisce la D’Urso

Secondo un rumor diventato sempre più insistente Federica Panicucci avrebbe soffiato il posto a Barbara D’Urso alla conduzione della Talpa mentre alla conduttrice sarebbe rimasta solamente la conduzione de La Pupa e Il Secchione.

L’indiscrezione

La questione al momento resta soltanto un’indiscrezione ma sono in tanti a chiedersi se la notizia verrà confermata, specie visto che negli ultimi mesi Barbara D’Urso è già stata “spodestata” di due dei suoi più famosi salotti tv (Domenica Live e Live – Non è la D’Urso).

Il ridimensionamento della D’Urso

Nei mesi scorsi era stata la stessa conduttrice a svelare di aver avuto un colloquio con l’amministratore Mediaset Pier Silvio Berlusconi, il quale le aveva parlato di nuovo esigenze legate alla programmazione tv.

″È un passaggio necessario. Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Piersilvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento.

Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori”, aveva dichiarato la conduttrice.