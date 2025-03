Una nuova avventura sotto il sole

Federica Nargi, l’ex velina amata dal pubblico, ha deciso di concedersi un’altra fuga al caldo, questa volta a Santo Domingo. Dopo aver trascorso un periodo di relax alle Maldive, la 35enne ha scelto di partire nuovamente con la sua famiglia, compreso il compagno Alessandro Matri e le loro due adorabili figlie, Sofia e Beatrice. Questo viaggio rappresenta non solo un’opportunità per ricaricare le batterie, ma anche un momento prezioso da condividere con i propri cari.

Un viaggio in famiglia

La famiglia Nargi-Matri ha approfittato della chiusura delle scuole milanesi per godere di un ponte indimenticabile. Insieme a loro, anche il fratello di Matri, Alberto, con la sua compagna e i loro due figli, rendendo questa vacanza un vero e proprio ritrovo familiare. La scelta di Santo Domingo, con le sue spiagge da sogno e il clima tropicale, è stata sicuramente dettata dalla voglia di evasione e di momenti di spensieratezza. I momenti trascorsi insieme sono i più belli, e Federica non perde occasione per immortalare questi attimi sui social, condividendo la gioia di essere circondata dall’amore della sua famiglia.

Un’estate anticipata

Quest’anno, l’ex velina ha deciso di saltare la Milano Fashion Week, un evento che solitamente attira l’attenzione di molti volti noti. La scelta di dedicarsi alla famiglia e di godere di un periodo di relax è sicuramente una decisione che riflette il suo desiderio di equilibrio tra vita professionale e personale. La primavera è alle porte, e ricaricare le energie in un paradiso tropicale è il modo perfetto per affrontare i prossimi impegni con rinnovato entusiasmo. La dolce vita di Federica Nargi continua a incantare i suoi fan, che seguono con affetto le sue avventure e i momenti di felicità condivisi con i suoi cari.