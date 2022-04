Federica Aversano è tornata a parlare di Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo aver espresso la sua delusione per non esser stata la scelta del tronista.

Federica Aversano contro Matteo e Valeria

A quanto pare Federica Carsano non ha preso affatto bene di esser stata scartata da Matteo Ranieri durante la sua scelta a Uomini e Donne.

Ora che lui sembra aver trovato la serenità accanto a Valeria Cardone, Federica ha sbottato contro i due e ha dichiarato di ritenerli fortemente immaturi. La ragazza ha anche dichiarato che, dopo le esterne avute all’inizio, avrebbe compreso che quello di Matteo Ranieri nei suoi confronti non sarebbe stato un sincero interessamento.

“Si capivano molto perché secondo me – è una mia opinione, non un giudizio – sono entrambi immaturi”, ha dichiarato, e ancora: “Lei sinceramente la vedo poco autentica, a mio avviso non è emerso nulla di quello che è veramente, se non frasi fatte e lettere che mi sembrano copiate.

Penso se la sia studiata e lui ci sia cascato. Ci sta, Matteo mi sembra piccino, forse deve crescere e capire meglio le persone che gli stanno intorno e chi gli vuole bene davvero”. Matteo replicherà alle parole di Federica?

Le parole su Alessandro Vicinanza

Federica ha ammesso che per il momento preferirebbe restare single ma ha anche confessato la sua opinione su Alessandro Vicinanza. “Non voglio più vedere un ragazzo da qui a ottant’anni! (Sorride).

Già per me è stato difficile aprirmi con Matteo. Alessandro… abbiamo scambiato qualche parola, è un bell’uomo, alla mano, però non riesco a rimettermi in un’altra situazione, le cose che ho provato per Matteo erano vere. Al momento non è cambiato niente in me dalla scorsa settimana. Non sono pronta e mi sento ancora più diffidente”, ha detto.