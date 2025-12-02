FEARLESS di VAGIN LOVER: una campagna che parla alle donne e insegna a reagire alle molestie

Per i cinque anni di attività, VAGIN LOVER lancia FEARLESS, una campagna che unisce informazione, empowerment femminile e solidarietà. Il progetto nasce insieme alla band tutta al femminile GOGOPONIES e coinvolge la squadra Basket Foxes, protagonista della serie A2.

FEARLESS offre strumenti pratici per affrontare il tema delle molestie: come riconoscere comportamenti indesiderati, come intervenire se si assiste a un episodio e quali strategie adottare per ridurre i rischi. Al centro, l’idea che la prevenzione passi dall’educazione, non solo delle donne ma soprattutto dei ragazzi, perché la violenza di genere riguarda l’intera società.

Il cuore solidale dell’iniziativa è la raccolta fondi a favore di White Mathilda, centro antiviolenza che dal 2010 supporta donne vittime di violenza fisica e psicologica, garantendo anonimato, ascolto e consulenza specializzata. L’associazione è impegnata anche nella formazione nelle scuole, nelle attività di rete territoriale e in progetti innovativi come “La stanza Luce”.

Come sostenere la campagna

Per aderire alla campagna si possono acquistare i prodotti ufficiali: la maglia indossata dalle Foxes, l’iconico cappellino, i copribicchieri riutilizzabili e le speciali box con la bottiglia di VAGIN LOVER, gin artigianale simbolo del progetto e già vincitore di premi internazionali.

Trovi tutto nello shop GOGOPONIES; puoi scegliere la spedizione a casa (gratuita sopra 50€), il ritiro presso un locker o presso uno degli eventi dove saremo presenti con lo stand, come il Drag Me To Fest (29/30 novembre al WAO ROMOLO C30 a Milano) o le partite casalinghe delle FOXES (29 novembre, 4 e 13 dicembre al Palazzetto dello sport – Lissone).

Un invito a prendere posizione, informarsi e diventare protagonisti del cambiamento. FEARLESS è un messaggio chiaro: “Be a Game Changer”.

Per avere maggior informazioni: