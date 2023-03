Il prossimo 18 maggio uscirà in tutte le sale il decimo capitolo della saga Fast and Furious, “Fast X“, con Vin Diesel. Vediamo, all’interno di questo capitolo, di saperne di più sul film.

Fast X: la trama

“Fast X (Fast and Furious 10″ è un film diretto da Louis Letterier dopo l’abbandono di Justin Lin ed è il sequel di “Fast and Furious 9 – The Fast Saga“, nonché decimo capitolo della saga di Fast and Furious. A seguito di quello che era successo nel capitolo precedente della saga, Dante Reyes, il figlio del Signore della droga brasiliano Hernan Reyes, cerca vendetta nei confronti di Dominic Toretto e la sua famiglia In questo nuovo capitolo Toretto si troverà quindi a far fronte a un avversario più spietato che mai e lui e la sua famiglia vivranno diverse avventure a bordo delle loro auto velocissime. Viaggeranno da Los Angeles a Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide pur di fermare Dante. Toretto però non sa che il vero obiettivo di Dante non è lui ma suo figlio di appena 8 anni. Un film che si preannuncia davvero avvincente e ricco di suspence. Queste le parole del regista Letterier:

“Questo film sarà molto, molto grande. Non voglio esagerare, ma in termini di quello che vogliamo fare sarà gigantesco. Ci sarà azione, emozione, adrenalina, un mix di tutto. Vi emozionerete e scorreranno tante lacrime.

Fast X: il cast e Paul Walker

Nel film “Fast X (Fast and Furious 10)” troveremo il cast storico. Nei panni del protagonista da oltre vent’anni Dominic Toretto , c’è come sempre l’attore, produttore cinematografico, regista, sceneggiatore e cantante statunitense Vin Diesel. Queste le parole dell’attore circa il suo personaggio:

“Ogni volta che inizio a lavorare a un nuovo capitolo mi sembra sempre la prima. Non sembra mai di fare la stessa cosa. Pare più come se fosse un accumulare decenni di evoluzione, di un’identità che si va svelando mano a mano. Mi sono sempre meravigliato di quanto sia unico il compito di portare a un personaggio nella terza decade di vita riuscendo ancora a scoprire nuovi elementi della sua architettura.”

Nel cast troviamo anche l’attrice Michelle Rodriguez nei panni di Leticia Ortiz Toretto, la moglie di Dominic, Jason Statham nei panni di Deckard Shaw, Sung Kang nei panni di Han Lue, John Cena nei panni di Jakob Toretto, Tyrese Gibson nei panni di Roman Pearce, Jordana Brewster nei panni di Mia Toretto e il new entry Jason Momoa nei panni di Dante Reyes.

In “Fast X” il regista ha voluto inoltre riportare sullo schermo uno dei personaggi più amati, ovvero Brian O’Conner, interpretato da Paul Walker, scomparso in un incidente d’auto nel 2013. Il personaggio di Brian tornerà in alcuni flashback. “Brian è molto vivo nel mondo di Fast and Furious e nei capitolo precedenti lo hanno accennato spesso. Nel 9 per esempio vediamo arrivare l’auto. Lo vedrete nel passato, non nel presente. La famiglia Walker è ancora parte integrante di questi franchise”, ha dichiarato il regista.

Fast X: quando esce

Il decimo capitolo della saga di Fast and Furious, “Fast X“, uscirà in tutti i cinema il 18 maggio 2023.