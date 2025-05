Un nuovo inizio per Eugenio Finardi

Eugenio Finardi, uno dei cantautori più amati d’Italia, torna sulla scena musicale con un nuovo album intitolato Tutto. Questo ventesimo disco di inediti segna un traguardo importante per l’artista, che festeggia i suoi 72 anni e i 50 anni dalla pubblicazione del suo primo grande successo. Nonostante le sfide legate alla sua salute, in particolare un grave acufene che ha compromesso la sua capacità di ascoltare, Finardi continua a dedicarsi con passione alla musica, dimostrando che la creatività può superare anche le difficoltà più grandi.

Le sfide dell’udito e la resilienza artistica

La vita di un musicista è intrinsecamente legata all’udito, e per Finardi, la perdita parziale dell’udito rappresenta una sfida significativa. In un’intervista, ha spiegato che i suoi disturbi sono il risultato di un mix di fattori, tra cui l’invecchiamento e un trauma subito in gioventù. Tuttavia, la sua determinazione a continuare a creare musica è ammirevole. “Un pezzo del disco è nato completamente teorico”, ha rivelato, sottolineando come la tecnologia possa essere un alleato prezioso per gli artisti. Utilizzando software di composizione, è riuscito a dare vita a nuove melodie, anche senza l’ausilio di strumenti tradizionali.

Un legame speciale con la famiglia e la nuova generazione

Oltre alla sua carriera musicale, Finardi è un padre affettuoso e presente. La sua terzogenita, Francesca, conosciuta come Pixel, ha collaborato con lui nel nuovo album, dimostrando che la musica è un linguaggio che unisce le generazioni. Finardi ha espresso preoccupazione per i giovani d’oggi, notando che molti sembrano avere pochi sogni e sono troppo concentrati sul denaro. Tuttavia, il suo legame con i figli, in particolare con Elettra, la primogenita con sindrome di Down, è fonte di grande ispirazione. Il brano Amore Diverso, dedicato a lei, è un inno all’amore incondizionato e alla bellezza delle differenze.

Il futuro della musica secondo Finardi

Guardando al futuro, Finardi si mostra aperto alle nuove tecnologie e alle opportunità che esse offrono. Durante il suo prossimo tour, utilizzerà strumenti innovativi per affrontare le sue difficoltà uditive, dimostrando che la musica può essere vissuta in modi diversi. La sua storia è un esempio di resilienza e passione, un messaggio potente per tutti coloro che affrontano sfide nella vita. Con Tutto, Finardi non solo celebra la sua carriera, ma invita anche il pubblico a riflettere sull’importanza di seguire i propri sogni, nonostante le avversità.