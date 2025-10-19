Esplorazione dei farmaci GLP-1: effetti collaterali comuni e considerazioni importanti

I farmaci GLP-1, tra cui semaglutide e liraglutide, hanno guadagnato popolarità come trattamenti efficaci per le persone che intendono perdere peso e modificare le proprie abitudini alimentari. Tuttavia, come per tutti i farmaci, presentano una serie di effetti collaterali di cui i pazienti devono essere consapevoli. La dottoressa Elizabeth Kazarian, medico di famiglia ad Arlington, VA, condivide le esperienze comuni dei suoi pazienti all’inizio del trattamento con questi farmaci.

La dottoressa Kazarian sottolinea che molti pazienti iniziano a riscontrare alcuni effetti collaterali tipici, in particolare durante le prime settimane di trattamento, mentre i loro corpi si adattano. Fortunatamente, questi effetti collaterali sono generalmente gestibili con un’adeguata guida medica e aggiustamenti del dosaggio.

Effetti collaterali comuni e loro gestione

Uno dei problemi più frequentemente segnalati associati ai farmaci GLP-1 è il disagio digestivo. La dottoressa Rekha Kumar, endocrinologa con sede a New York, spiega che i disturbi digestivi, come la nausea, sono comuni, soprattutto nelle fasi iniziali.

Fortunatamente, per la maggior parte dei pazienti, questi effetti sono temporanei. Con un dosaggio graduale e un adeguato supporto clinico, gli individui possono spesso sperimentare un sollievo e rimanere motivati nei loro obiettivi di salute.

Strategie per alleviare i disturbi digestivi

Per ridurre il disagio digestivo, la dottoressa Kumar enfatizza l’importanza di un approccio attento all’alimentazione. “Scegliere alimenti interi e non processati e concentrarsi su porzioni più piccole può migliorare notevolmente il modo in cui ci si sente durante questa transizione,” suggerisce.

Inoltre, adottare un ritmo di alimentazione più lento e evitare cibi pesanti o fritti può risultare benefico.

Incorporare un adeguato apporto di proteine è un altro aspetto cruciale nell’uso dei farmaci GLP-1. La dottoressa Kumar sottolinea che le proteine non solo stabilizzano i livelli di energia, ma aiutano anche a mantenere il tono muscolare fornendo una sensazione di sazietà senza disagio. Tuttavia, avverte contro il consumo eccessivo di proteine, osservando che la maggior parte delle donne non ha bisogno di soddisfare i target proteici elevati spesso promossi dagli influencer del benessere.

Invece, evidenzia l’importanza delle fibre provenienti da frutta e verdura e di mantenere un’adeguata idratazione per supportare la salute metabolica complessiva.

Affrontare effetti collaterali specifici

La nausea è spesso l’effetto collaterale più diffuso tra i pazienti, in particolare durante le fasi iniziali del trattamento o quando si aumentano le dosi. La dottoressa Kazarian raccomanda ai pazienti di contrastare la nausea consumando pasti più piccoli e frequenti, evitando cibi ricchi o grassi. “È essenziale avvicinarsi al farmaco gradualmente per permettere al corpo di adattarsi,” consiglia.

Un’altra sfida comune è la costipazione, anche se alcuni pazienti possono invece sperimentare diarrea. La dottoressa Kazarian suggerisce che aumentare l’idratazione e l’apporto di fibre sia fondamentale per alleviare la costipazione, puntando a 25-30 grammi di fibra al giorno provenienti da diverse fonti, tra cui frutta, verdura e cereali integrali. Anche un’attività fisica leggera, come camminare, può promuovere la salute digestiva. Per la diarrea, raccomanda di seguire una dieta blanda e di evitare caffeina e cibi piccanti per alleviare il problema.

Gestire i cambiamenti dell’appetito

È importante riconoscere che un appetito ridotto non è semplicemente un effetto collaterale; è un meccanismo attraverso il quale i farmaci GLP-1 supportano la funzione metabolica. Sebbene un appetito diminuito possa essere desiderabile, può diventare problematico per alcuni pazienti. In tali casi, la dottoressa Kazarian suggerisce di concentrarsi su pasti e spuntini nutrienti, come frullati o zuppe, per garantire un adeguato apporto di nutrienti nonostante i livelli di appetito più bassi.

Considerazioni su affaticamento ed energia

I pazienti possono anche segnalare sensazioni di fatica o bassa energia, soprattutto se non assumono abbastanza calorie o non si idratano adeguatamente. La dottoressa Kazarian sottolinea che affrontare l’idratazione e la nutrizione porta spesso a miglioramenti nei livelli di energia. Osserva che una leggera fatica può anche sorgere dopo aver consumato pasti ricchi, il che sottolinea l’importanza della nutrizione nel benessere generale.

La dottoressa Kumar ribadisce che mantenere l’idratazione e una routine alimentare costante è fondamentale per sostenere i livelli di energia e prevenire la fatica. “Ascoltare il proprio corpo e adattare di conseguenza la propria dieta può aiutare a sentirsi più energici durante la giornata,” consiglia.

