Esplora le Location Iconiche del Film John Wick: Dove è Stato Girato

Nel 2014, il film John Wick, diretto da Chad Stahelski, ha fatto il suo debutto sul grande schermo, conquistando il pubblico grazie a una trama avvincente e a un’interpretazione impeccabile di Keanu Reeves. Oltre alla storia, uno degli elementi che hanno reso questo film così memorabile sono le sue location, che catturano l’essenza di New York e contribuiscono all’atmosfera noir del racconto. Questo articolo esplora i luoghi in cui sono state girate le scene iconiche di John Wick.

Le famose strade di New York

Le riprese di John Wick sono iniziate nell’ottobre del 2013 a Mill Nick, una piccola località nei pressi di New York. Tuttavia, è la Grande Mela a giocare un ruolo da protagonista, con molte scene girate in luoghi emblematici come Broadway e Brooklyn. Questi sfondi contribuiscono a creare un contesto urbano vibrante e dinamico, perfetto per le avventure del protagonista.

Luoghi emblematici delle riprese

Tra le location più riconoscibili troviamo la Chiesa di San Francesco Saverio, situata sulla Sixth Avenue. Questo luogo sacro rappresenta un’importante tappa nel viaggio di John Wick. Inoltre, il famoso Continental Hotel, che si rivela un rifugio per gli assassini, è stato girato presso il ristorante Dolmenico’s in Manhattan, precisamente al numero 2 di South William Street. Altri luoghi di interesse includono i quartieri di Tribeca e Williamsburg, che offrono un mix di cultura e storia che arricchisce la narrazione del film.

Una trama di vendetta e azione

Ma cosa rende John Wick così speciale oltre alle sue location? La storia ruota attorno a un ex sicario, John Wick, che dopo la morte della moglie si ritrova a dover affrontare un gruppo di malviventi russi. La pellicola inizia con Wick che riceve in regalo un cucciolo di beagle, l’ultimo dono della sua compagna defunta. La sua vita tranquilla viene distrutta quando un gangster, Iosef Tarasov, rapisce il suo cane e ruba la sua auto, scatenando così un desiderio di vendetta.

Un cast stellare

Il film vanta un cast di attori di alto livello, tra cui Michael Nyqvist nel ruolo di Viggo Tarasov, il boss della criminalità russa, e Willem Dafoe nei panni di Marcus, un cecchino che diventa un alleato di Wick. Il supporto di questi attori di talento contribuisce a dare vita a un racconto avvincente, ricco di colpi di scena e momenti di intensa azione. Anche Adrianne Palicki e John Leguizamo aggiungono profondità alla trama, rendendo il film un’esperienza indimenticabile.

Il successo di un cult

Nonostante un budget di circa 20 milioni di dollari, John Wick ha incassato oltre 86 milioni di dollari in tutto il mondo, un risultato che ha sorpreso molti critici. La pellicola ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui nomination agli MTV Movie Awards e premi per le sue straordinarie coreografie d’azione. La regia di Stahelski, un ex stuntman, ha portato una cura particolare alle scene d’azione, rendendo ogni combattimento un vero e proprio spettacolo visivo.

Un impatto duraturo sul genere

La saga di John Wick ha avuto un impatto significativo sul genere action, ispirando altre produzioni e creando un nuovo standard per le sequenze di combattimento cinematografiche. La sua capacità di mescolare elementi di neo-noir con una narrazione ricca di emozioni ha conquistato il cuore di molti fan, facendo di Wick un’icona del cinema contemporaneo.

John Wick non è solo un film d’azione, ma un’opera che esplora la vendetta, la perdita e la redenzione, il tutto immerso in una New York vibrante e ricca di storia. Le sue location memorabili e il talentuoso cast lo hanno reso un classico moderno, che continua a influenzare il panorama cinematografico.