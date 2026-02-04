Esplora le location di “Buona Giornata” tra Roma, Puglia e Verona: I luoghi da non perdere!

Un viaggio nei luoghi iconici di "Buona giornata", la celebre commedia diretta da Carlo Vanzina. Scopri i panorami suggestivi e le location emblematiche che fanno da sfondo a questa pellicola italiana, un vero e proprio cult del cinema comico. Immergiti nell'atmosfera unica di questa storia divertente e leggera, esplorando i dettagli che rendono ogni scena memorabile.

La commedia Buona giornata, diretta dal noto regista Carlo Vanzina, si sviluppa attraverso una serie di episodi ricchi di comicità e personaggi vari. Non si limita a narrare una singola storia, ma ogni segmento è caratterizzato da un contesto unico. Le ambientazioni giocano un ruolo fondamentale nel tessuto narrativo del film. Questo articolo esplora le diverse location che hanno dato vita a questa pellicola, partendo da Roma e giungendo in Puglia e Verona.

Le ambientazioni romane

La città eterna, Roma, fa da sfondo a diverse vicende di Buona giornata. Uno dei protagonisti, il nobile Ascanio Cavallini, interpretato da Christian De Sica, vive in un affascinante palazzo, Palazzo Sacchetti. Durante una scena cruciale, il funerale a cui partecipa si svolge nella storica chiesa di San Pancrazio, un luogo che arricchisce il racconto con il suo fascino antico.

Il senatore Leonardo Lo Bianco

Un personaggio di rilievo è il senatore Leonardo Lo Bianco, interpretato da Lino Banfi.

La sua storia si svolge a Roma, in particolare presso il Grand Hotel Minerva, dove risiede il protagonista. Questo hotel, con la sua eleganza, contribuisce a creare un’atmosfera sia comica che sofisticata.

Un viaggio nella provincia di Viterbo

La commedia si sposta poi nella provincia di Viterbo, dove si sviluppa la vicenda di Alberto Dominici, un imprenditore con un lato oscuro, interpretato da Maurizio Mattioli. Il laghetto dell’Eur diventa il palcoscenico di un momento decisivo, quando il protagonista riceve notizie sul controllo della Guardia di Finanza.

Inoltre, la villa della zia Iole è situata nella pittoresca Grottaferrata, mentre la villa di Alberto si trova a Bassano Romano, immersa nel verde e nella tranquillità della campagna.

Le meraviglie della Puglia

Il film si sposta in Puglia, presentando un episodio con Diego Abatantuono, nei panni di Romeo. Le riprese si sono concentrate a Monopoli, un comune affacciato sul mare, noto per le sue spiagge e il suo patrimonio architettonico.

Qui, la bellezza del paesaggio pugliese arricchisce ulteriormente la narrazione.

Verona: l’ultima tappa

Il viaggio si conclude a Verona, dove il film sfrutta location suggestive. Il palazzo del comune, con la sua imponente scalinata, è uno dei luoghi visitati dai protagonisti. Lo stadio Marc’Antonio Bentegodi offre un’altra dimensione sportiva e culturale alla trama. Queste ambientazioni non solo arricchiscono la storia, ma offrono anche un assaggio della bellezza italiana, rendendo Buona giornata un’opera che celebra il nostro Paese.

In questo contesto, Buona giornata si rivela essere più di una semplice commedia; rappresenta un viaggio attraverso location iconiche che arricchiscono ogni episodio con la loro storia e bellezza. Dai palazzi romani alle ville della provincia, passando per le spiagge pugliesi e i monumenti veronesi, ogni luogo contribuisce a creare un mosaico di esperienze che riflettono l’anima italiana.