Esplora l’asta di moda vintage: pezzi unici e storie affascinanti da non perdere!

Nel mondo della moda, le aste rappresentano un occasione imperdibile per gli appassionati e i collezionisti. L’asta di moda vintage, in particolare, offre l’opportunità di acquistare pezzi unici che raccontano storie affascinanti. Il prossimo evento si terrà a Milano il 9 dicembre e promette di stupire con una selezione di articoli straordinari.

Il fascino della moda vintage

La moda vintage è molto più di semplici abiti o accessori; è un testimonianza di epoche passate e un modo per rivivere la creatività degli stilisti di un tempo.

Nel 2018, la sede di Roma ha ospitato una sezione speciale dedicata ai gioielli di Elsa Martinelli, una diva le cui creazioni sono state realizzate da nomi illustri come Roberto Capucci, Gai Mattiolo e Yves Saint Laurent. Questi pezzi, risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80, hanno catturato l’attenzione degli intenditori e dei collezionisti.

Un successo senza precedenti

Il 2019 ha segnato un altro traguardo significativo con la prima asta esclusivamente dedicata al Dipartimento di Luxury Fashion.

Questo evento ha visto il successo travolgente di una collezione di borse Hermès, che ha generato vendite superiori a un milione di euro, con il 100% dei lotti venduti. Tra i pezzi più ambiti, spiccava una Birkin in coccodrillo Porosus color fucsia, venduta a 56.250 €.

Un patrimonio da scoprire

Ogni asta di moda vintage non è solo un’opportunità per acquistare oggetti rari, ma anche un modo per esplorare la storia della moda e il talento dei designer che l’hanno plasmata.

I lotti offerti in queste aste sono selezionati con cura, garantendo ai partecipanti pezzi unici che rappresentano il meglio della tradizione sartoriale. Ogni oggetto racconta una storia, offrendo un legame tangibile con il passato e una visione del futuro della moda.

Valutazioni per oggetti di moda vintage

Per coloro che possiedono oggetti di moda vintage e desiderano conoscerne il valore, è possibile richiedere valutazioni gratuite e riservate. L’esperienza nel settore della moda consente di fornire stime accurate e professionali.

Non perdere l’asta

È prevista l’asta di moda vintage il 9 dicembre a Milano. Sia che si tratti di un collezionista esperto o di un semplice appassionato, è possibile trovare pezzi unici da aggiungere alla propria collezione. La moda vintage rappresenta non solo un acquisto, ma un investimento in storia e cultura.