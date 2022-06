IL film Escape Plan – Fuga dall’inferno andrà in onda venerdì 24 giugno 2022 alle ore 21:20 su Rai 4.

Il film, diretto da Mikael Hafstrom e con protagonisti Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger è uscito nelle sale cinematografiche nel 2013 e ha riscosso un grandissimo successo.

La coppia dei protagonisti ha recitato insieme per la prima volta proprio in occasione di tale film che, grazie ai risultati al botteghino, ha visto due sequel: Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno (2018) e Escape Plan 3- L’ultima sfida (2019).

Escape Plan – Fuga dall’inferno: la trama del film

Ray Breslin (interpretato da Sylvester Stallone) è un uomo dal lavoro abbastanza insolito: egli infatti lavora per una società che si occupa di collaudare penitenziari di massima sicurezza, con il compito di farsi rinchiudere come se fosse un vero detenuto, tentando la via di fuga.

L’obiettivo? Scoprire eventuali falle all’interno del carcere.

Ormai stanco del lavoro che svolge da tanti anni, Ray decide di ritirarsi per sempre. Tuttavia (e non poteva che essere così), l’arrivo di una nuova proposta alquanto allettante lo spinge ad andare avanti per l’ultima volta.

L’ultimo suo incarico consiste nel verificare la sicurezza di Tomba, una prigione hight tech dalla quale uscire sembra una missione lontana, se non impossibile.

Dopo poco tempo Ray scoprirà di essere stato ingannato, poiché nessuna delle misure di sicurezza concordate è stata rispettata e i tentativi di fuga saranno vani. La situazione in cui si trova Ray lo porterà a essere un detenuto a tutti gli effetti e a conoscere, di conseguenza, tutti gli altri detenuti del carcere super tecnologico.

Tra questi, Emil Rottmayer (interpretato da Arnold Schwarzenegger), un carcerato dal passato molto misterioso. Con Emil, Ray cercherà di mettere in piedi un piano di fuga dalla prigione, facendosi aiutare anche dal medico della prigione, dopo avere scoperto che in realtà Tomba altro non è che un’enorme nave cargo all’interno della quale è stato costruito il penitenziario.

Nel mentre che Emil e Breslin studiano il modo per uscire da Tomba, fuori scatta l’indagine da parte dei collaboratori di Beslin per capire – e prendere – colui che ha voluto ingannare il loro collega facendolo letteralmente scomparire dalla faccia della terra.

I protagonisti sfideranno il tempo e la tensione sarà alle stelle: riusciranno a fuggire dalla prigione?

Il cast di Escape Plan – Fuga dall’inferno

Il cast di Escape Plan – Fuga dall’inferno è capitanato dai due protagonisti, Arnold Scwarzenegger (Emil Rottmayer) e Sylvester Stallone (Rey Breslin), per la prima volta insieme sul set, come già ricordato.

Oltre a loro, si troveranno i volti di Jim Caviezel (Willard Hobbes), Sam Neill (Dott.Kyrie), Vincent D’Onofrio (Lester Clark), Vinnie Jones (Drake), il rapper 50 Cent (Hush), Amy Ryan (Abigail Ross), Faran Tahir (Javed), Caitriona Balfe (Jessica Miller), Matt Gerald (Roag).

Escape Plan – Fuga dall’inferno: qdove vederlo

Venerdì 24 giugno 2022 Escape Plan – Fuga dall’inferno andrà in onda su Rai 4 alle ore 21:20. Il film è inoltre disponibile in streaming e completamente gratuito su RaiPlay, mentre è disponibile con abbonamento su tutte le altre piattaforme digitali.