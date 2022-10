Errori da non commettere quando si vuole dimagrire

Quando si decide di rimettersi in forma e di perdere peso, si cerca di farlo nel modo più veloce possibile. A tutti piacerebbe ottenere risultati visibili in pochissimo tempo. Questa motivazione, però, spinge molti a commettere degli errori piuttosto frequenti, errori che potrebbero accelerare il dimagrimento, ma nello stesso tempo compromettere la propria salute. Altri errori vengono commessi semplicemente per mancanza di conoscenza.

Andiamo a scoprire insieme quali sono alcuni dei più comuni.

Fare una dieta fai da te

Internet è letteralmente pieno di diete che promettono risultati straordinari in pochissimo tempo e con il minimo sforzo. Benché non tutte queste diete siano sbagliate in linea di principio, il problema principale è che vengono seguite senza il controllo di un esperto nel campo della nutrizione. Uno specialista ci proporrà un regime alimentare su misura, in base alla nostra costituzione, età, sesso, etc.

Alcune diete sono oggettivamente “estreme”, portando chi le fa a privarsi dei nutrimenti necessari per mantenersi in salute, e creando delle carenze pericolose per la salute.

Porsi obiettivi irraggiungibili

Benché il desiderio di perdere chili sia forte, non possiamo aspettarci di raggiungere risultati molto evidenti già dopo pochi giorni o settimane. Questo causerebbe solamente frustrazione e potrebbe scoraggiarci dal perseverare verso il nostro obiettivo.

Non fare attività fisica

Avere un occhio di riguardo all’alimentazione è un passo importante per dimagrire. Ma non è sufficiente. Per accrescere il deficit calorico, bruciando più calorie di quelle che assumiamo, dovremmo iniziare fare attività fisica. Non dobbiamo necessariamente andare in palestra. Possiamo però prefiggerci di camminare di più, e di farlo ad un passo più svelto in modo da accelerare leggermente la frequenza dei battiti del cuore.

Gli integratori naturali possono essere dei validi alleati per accelerare il metabolismo ed eliminare gli inestetismi della cellulite. Gli integratori per dimagrire Kilo Shape prodotti interamente in Italia sono tra i più efficaci in questo senso.

Bere poca acqua

L’acqua accelera il processo di dimagrimento, favorendo l’eliminazione delle tossine e i processi metabolici. Eliminiamo completamente altre bevande, soprattutto gli alcolici e le bevande gasate ricche di zuccheri.

Cenare troppo tardi

La cena deve essere un pasto leggero, che il nostro organismo deve essere in grado di digerire facilmente già prima di andare a dormire. Preferiamo verdure e proteine, più facili da digerire, piuttosto che i carboidrati, che possono comunque essere consumati ma con moderazione. E soprattutto, evitiamo di consumare dolci o alcolici la sera. Gli esperti consigliano di cenare almeno 3 ore prima di andare a letto. In questo modo non solo dormire meglio, ma daremo il tempo necessario al nostro corpo per assimilare i nutrienti.

Mangiare di fretta

Quando mangiamo troppo velocemente il nostro cervello percepisce il senso di sazietà in ritardo. In questo modo rischiamo di mangiare più del dovuto.

Questi di cui abbiamo parlato sono tra gli errori più comuni commessi da chi vuole perdere peso. Mettendoli in pratica potremo raggiungere i nostri obiettivi in modo naturale e senza rischi.