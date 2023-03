Erin Darke: chi è la compagna di Daniel Radcliffe

Ormai la notizia ha fatto il giro del web prima e del mondo dopo. Daniel Radcliffe, il noto attore di Harry Potter, diventerà papà: ma chi è la compagna? Il suo nome è Erin Darke e anche lei di professione fa l’attrice. Andiamo alla scoperta della donna che ha rubato il cuore del famoso attore.

Erin Darke: chi è l’attrice compagna di Daniel Radcliffe

Erin Darke, probabilmente classe 1985, attualmente ha 38 anni ed è la donna che ha conquistato il cuore del noto attore di Harry Potter. Era il 2013 quando Darke e Radcliffe hanno incrociato i loro sguardi e si può dire a essere stato “galeotto” fu il film Kill your darlings, grazie al quale i due hanno avuto modo di conoscersi per la prima volta e di innamorarsi quasi con un colpo di fulmine.

Sono passati dieci anni da quel primo incontro e nel 2023 l’attrice aspetta il primo figlio proprio dal suo uomo.

Erin Darke è americana, nata a Flint, in Michigan e ha iniziato la sua carriera da attrice nel 2009, anno in cui debutta in un episodio della serie-tv Mercy. Da quella piccola parte ha inizio per Erin Darke una vera e propria carriera fatta di successi e di opportunità. A tale proposito, dunque, è bene ricordare la serie-tv che l’ha resa celebre: si tratta di Good Girls Revolt, per la quale ha ottenuto il ruolo di Cindy, diventato molto popolare. A quella grande esperienza ne seguono tante altre, tra cui: La fantastica signora Maisel, Dietland, Love & Mercy (lungometraggio), Beside Still Waters, Still Alice e infine Don’t Think Twice, progetto grazie al quale torna a recitare a fianco del compagno Radcliffe.

Facendo un rapido conto delle sue apparizioni al cinema e in televisione, capiamo bene che l’esperienza attoriale di Erin Darke è decisamente ricca. Infatti, per quanto riguarda il cinema scopriamo che l’attrice è stata coinvolta in ben 22 progetti, mentre per quanto riguarda la televisione, in 16.

L’amore tra Erin Darke e Daniel Radcliffe

La coppia di attori è insieme dal 2013 e il loro grande sogno di creare una famiglia sta finalmente per realizzarsi. Erin Darke e Daniel Radcliffe diventeranno presto genitori e la gioia non poteva che essere enorme.

L’attrice, nonostante il successo e nonostante faccia parte in tutto e per tutto del mondo dello spettacolo, non è presente sui social media. Cercando infatti il suo nome su Instagram, non compare alcun profilo ufficiale, ma “solo” profili di fan e persone che la amano.

La coppia ancora non si è sbilanciata e non ha parlato di matrimonio, ma ciò non significa che tale altro grande passo non possa entrare nei loro progetti di vita.

Per ora Erin Darke e Daniel Radcliffe si godono l’amore insieme e l’arrivo di una nuova vita tra di loro.

Un amore che dura da oltre dieci anni, due carriere incredibili nel mondo del cinema e della televisione e un grande obiettivo comune condiviso: mettere in piedi una famiglia felice, dove l’amore è sempre e solo l’unica e più grande soluzione.