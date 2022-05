Epilazione laser: quali sono i costi e i benefici

L’epilazione laser è uno dei rimedi più scelti e più efficaci per dire addio ai peli superflui. Questa tecnica con cui si ottiene una depilazione definitiva è un metodo semplice e poco doloroso. Ma scopriamo come funziona e quali sono i costi e benefici dell’epilazione laser!

Epilazione laser: come funziona

L’epilazione laser è una tecnica, eseguita non solo nei centri estetici ma anche negli studi medici, che permette di eliminare definitivamente i peli superflui su viso e corpo con un’apparecchiatura che agisce sul bulbo pilifero. Questa tecnica è diventata una pratica comune, sia per finalità estetiche ma anche per risolvere i problemi dell’irsutismo, consentendo una riduzione permanente dei peli. L’epilazione è un trattamento non invasivo che utilizza un fascio di luce ad alta concentrazione.

Le lunghezze d’onda unidirezionale e monocromatiche, diverse per ogni tipologia di pelle, sono in grado di attaccare la melanina contenuta nei peli di colore scuro, attaccando direttamente il bulbo pilifero e denaturandone le strutture vitali, cioè “brucia” alla radice il pelo. Questa tecnica che non danneggia il derma permette di ridurre, seduta dopo seduta, fino alla completa eliminazione i peli superflui. Diciamo che il numero di sedute varia in base al soggetto e alla zona da trattare.

Generalmente, per il viso, potrebbero andare bene dalle 4 alle 6 sedute; mentre per le zone del corpo sono necessari dalle 5 alle 10 sedute.

Benefici

L’epilazione laser ha diversi benefici. Scopriamoli insieme:

Trattamento semplice e rapido: attraverso l’utilizzo del laser il metodo risulta essere molto veloce in quanto ogni impulso del laser richiede una frazione di secondo che colpirà contemporaneamente più follicoli nello stesso tempo.

attraverso l’utilizzo del laser il metodo risulta essere molto veloce in quanto ogni impulso del laser richiede una frazione di secondo che colpirà contemporaneamente più follicoli nello stesso tempo. Nessun dolore: possiamo dire addio al dolore delle cerette e del silk epil.

possiamo dire addio al dolore delle cerette e del silk epil. Addio alle patologie legate al bulbo pilifero : grazie al laser si può dire addio a pelle arrossata , follicoliti irritative e cisti pilonidali.

: grazie al laser si può dire addio a , e Pelle liscia e morbida: intervenendo direttamente sul bulbo pilifero, la pelle sarà più sana e liscia , senza il rischio di peli incarniti e creare delle microlesioni che spesso i sistemi classici di depilazione possono comportare.

intervenendo direttamente sul bulbo pilifero, la pelle sarà , senza il rischio di peli incarniti e creare delle microlesioni che spesso i sistemi classici di depilazione possono comportare. Risparmio economico: molto spesso i prezzi del laser ci terrorizzano. Ma se facessimo un conto di tutti i soldi spesi per far cerette arriveremmo alla stessa somma. L’unica differenza è che con il laser hai la possibilità di eliminare definitivamente il problema dei peli superflui.

molto spesso i prezzi del laser ci terrorizzano. Ma se facessimo un conto di tutti i soldi spesi per far cerette arriveremmo alla stessa somma. L’unica differenza è che con il laser hai la possibilità di eliminare definitivamente il problema dei peli superflui. Risultati efficaci: con il passare del tempo vedrai ridurre la quantità di peli fino alla completa eliminazione di quest’ultimi.

con il passare del tempo vedrai ridurre la quantità di peli fino alla completa eliminazione di quest’ultimi. Trattamento per ogni tipo di pelle ed efficacia anche sui peli chiari.

Ricrescita lenta.

Epilazione laser: i costi

Come abbiamo detto precedentemente il numero di sedute varia in base al soggetto e alla zona da trattare, di conseguenza anche il prezzo cambierà. Generalmente sono consigliabili 10 sedute per ottenere i primi risultati. Di solito il prezzo per zone piccole come inguine, baffetti e ascelle oscilla tra i 30 e 50 euro a seduta; mentre per quanto riguarda zone più grandi come gambe e braccia, il prezzo oscilla tra 80-100 euro a seduta.