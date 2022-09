Attivo sia artisticamente, sia politicamente, Enrico Montesano rimane un attore (ma non solo) di tutto rispetto all’interno del panorama cinematografico, teatrale e televisivo.

Oltre a essere un attore, infatti, Montesano è anche conduttore televisivo e, per aggiungere un’altra qualità, è anche cantante.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua ricca carriera professionale.

La vita e la carriera di Enrico Montesano

Enrico Montesano nasce a Roma il 7 giugno 1945 e attualmente ha 77 anni. La propensione all’arte deriva soprattutto dal contesto famigliare in cui cresce; attori comici, direttori d’orchestra, attrici e appassionati di teatro. Era quasi scontato che Enrico si appassionasse all’arte in ogni sua forma e così, di fatto, è stato.

L’esordio di Enrico Montesano avviene nel 1966, quando debutta a teatro con Humor nero, mentre è con Caterina Caselli che fa il suo ingresso nel mondo del cinema in Io non protesto, io amo (regia di Ferdinando Baldi).

Gli anni Settanta lo portano in televisione, partecipando a programmi come il noto varietà Quantunque io, che lo porta a vincere anche la Rosa d’oro di Montreux nel 1977. Un anno dopo, invece, sarà protagonista della famosa commedia musicale Rugantino di Garinei e Giovannini, cui seguiranno altre commedie musicali, come Bravo! (1981), per la quale riceve il Premio IDI.

Tra le sue passioni c’è sempre stato anche il canto: nel 1972, infatti, incide il suo primo 45 giri intitolato Fortuna sì, fortuna no, seguito da A me tu piaci te della Cinevox.

È però nel 1988 che Enrico Montesano ottiene il suo successo televisivo più grande: la conduzione del varietà del sabato sera, intitolato Fantastico, accanto alla grande Anna Oxa. L’edizione di quell’anno ottenne una media di 12 mila spettatori e di spettatrici. Da non sottovalutare anche la conduzione della Lotteria Italia che, anzi, ha raggiunto risultati ancora oggi assolutamente insuperati.

Lavora con grandi nomi della televisione italiana; uno di essi è Renato Pozzetto, con il quale ritorna al cinema nel 1991 con il film Piedipiatti.

Durante gli anni duemila Montesano prende parte a diversi progetti televisivi e teatrali: nel 2004 intrattiene il grande pubblico con lo spettacolo Trash-Non si butta via niente, tratto proprio da un suo omonimo show di teatro di grande successo. Da non dimenticare anche il film Il mondo è meraviglioso del 2005, mentre nel 2009 entra a fare parte del cast di Ex e nel 2010 di Tutto l’amore del mondo.

Nel 2013 Montesano torna a teatro con la commedia musicale C’è qualcosa in te e il successo è stato incredibile (è stato trasmesso anche due anni dopo su Rai 1, riscontrando numerosissimi ascolti). Per non farsi mancare nulla, Montesano ha partecipato come giurato al programma condotto da Carlo Conti Tale e quale show nelle edizioni del 2016 e del 2017.

L’impegno politico di Enrico Montesano

Oltre all’importante lavoro di attore e conduttore, Montesano è stato anche un personaggio molto attivo in campo politico. Verso la metà degli anni Settanta aderì al PSI e realizzò anche un disco propagandistico con l’Equipe 84, in cui invitava la popolazione a votare per i socialisti.

Si candidò anche come consigliere comunale di Roma ottenendo un grande numero di voti e divenne poi eletto europarlamentare. Nel corso del tempo ha simpatizzato anche per il centro-destra e, successivamente, anche per i pentastellati.

Vita privata di Enrico Montesano

Montesano è stato legato sentimentalmente alla stilista Marina Spadafora, dalla cui relazione è nato Mattia Montesano. La coppia non si è mai sposata e dopo diversi anni di relazione, l’amore è giunto al termine. Successivamente Montesano si è sposato con Tamara Moltrasia e ha avuto da lei altri tre figli: Lavina, Tommaso e Oliver.

Nel 1992 l’attore si è sposato con Teresa Trisorio, dalla quale ha avuto altri due figli: Michele Enrico e Marco Valerio.

L’amore che Enrico Montesano prova per i suoi sei figli è infinito.