Enock Barwuah è pronto a sposare la fidanzata Giorgia Migliorati e, per la prima volta, ha svelato i retroscena della fatidica proposta che avrebbe organizzato con la complicità di amici e familiari e ha anche ammesso quale sarebbe stata la reazione di suo fratello, Mario Balotelli, alla splendida notizia.

Enock Barwuah si sposa: la reazione di Balotelli

Dopo anni d’amore Enock Barwuah si è deciso a fare il grande passo con la fidanzata Giorgia Migliorati e, dopo aver mostrato via social la tenera proposta che le avrebbe fatto con la complicità dei familiari, ha svelato quale sarebbe stata la reazione di suo fratello, Mario Balotelli, alla notizia dei suoi fiori d’arancio.

“La sua prima reazione è stata richiedermelo per tre volte, pensando che fosse uno scherzo.

Poi quando l’ho guardato fisso e gli ho detto: “Mario, è vero”. E lui, commosso, mi ha abbracciato e si è lasciato andare dicendo che era felice, che sono cresciuto, che questo è il momento giusto. Ero orgoglioso di me”, ha dichiarato Enock Barwuah, che avrebbe anche chiesto a suo fratello di fargli da testimone: “Subito dopo gli ho detto che sarà il testimone di nozze, il primo nome è lui, amo mio fratello”.

La proposta di matrimonio

Enock Barwuah ha organizzato con largo anticipo quella che sarebbe stata la sua proposta di matrimonio alla fidanzata Giorgia che, ovviamente, non si sarebbe minimamente aspettata di riceverla. I due si sono recati a una festa a cui erano presenti anche alcuni dei loro più grandi amici e, per l’emozione, Enock Barwuah avrebbe aperto la scatola contenente l’anello al contrario: “Ero troppo emozionato e quando le ho dato l’anello non mi sono accorto che era al contrario”, ha dichiarato.

Le nozze

Al momento i due non hanno svelato quando si terranno le nozze ma in tanti sperano che si svolgano entro la fine del 2022. La coppia svelerà ulteriori dettagli nei prossimi mesi?