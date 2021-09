La notte dedicata alle serie tv è tornata a svolgersi in presenza, con numerosi attori ansiosi di ricevere un premio. Ma agli Emmy Awards 2021 l’attenzione è tutta per i look delle star, che hanno sfoggiato outfit degni da sfilata di moda.

Emmy Awards 2021: tutti i look

I protagonisti e i vincitori della 73esima edizione degli Emmy Awards tornano davanti al pubblico in grande stile: classici abiti eleganti da tappeto rosso e look più audaci da tonalità accese. Scelte diverse, ma tutte firmate dalle maison internazionali: da Valentino a Dior, passando per Louis Vuitton e Prada.

Kate Winslet

Giorgio Armani dona a Kate Winslet indossa il più classico dei look da red carpet, abito nero con generosa scollatura e maniche a tre quarti, da vera diva.

A lei il premio come Miglior attrice in una miniserie, serie antologica o film tv per Omicidio a Easttown.

Olivia Colman

Gioca sul classico con un abito bicolor di Roksanda anche l’attrice Olivia Colman, volto della Regina Elisabetta in The Crown, per cui si aggiudica il premio Miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

Gillian Anderson

Sono in totale 7 le statuette che porta a casa la famiglia di The Crown. Fra queste una anche per Gillian Anderson, che nell’ultima stagione ha prestato il volto alla “lady di ferro” Margaret Thatcher. L’attrice indossa un abito in due pezzi di Chloé, con il corpetto lascia scoperto il ventre con tanto di frange.

Anya Taylor-Joy

Abbagliante nell’abito crema di Maria Grazia Chiuri per Dior Couture con tanto di mantello in nuance calendula, Anya Taylor-Joy ha ammaliato per eleganza e raffinatezza. Regina di scacchi e dello stile, non a caso tra le Best dressed star del 2021.

Julianne Nicholson

Julianne Nicholson, premiata come Miglior attrice non protagonista in una miniserie per Omicidio a Easttown, sfoggia una mise scura e floreale di Gianbattista Valli con ampia scollatura lunga fino ai piedi.

Cynthia Erivo

Cynthia Erivo in Louis Vuitton è sicuramente tra le più eccentriche nella sua mise bianca che lascia scoperte le spalle e si chiude a sirena con strascico nei toni del blu elettrico e verde smeraldo. L’attrice è stata nominata per il ruolo di Aretha Franklin in Genius: Aretha.

Gli altri look della serata

Nelle varie palette di colori della serata il rosso ha senz’altro dominato la scena. Dalla sfumatura rosso fuoco dell’abito da ballo con gonna ampia di Sarah Paulson a quello romantico in tulle di Mandy Moore, entrambe griffate Carolina Herrera, allo sfavillante rubino dell’outfit di Valentino sfoggiato da Tracee Ellis Ross, fino al mattone della mise classica ma chic della sempre splendida Catherine Zeta-Jones in Cristina Ottaviano.

Dichiarazione di intenti e di stile da parte di Kaley Cuoco che ha piacevolmente stupito in un look lime e custom made di Vera Wang, mentre sempre di Dior vestita, ma in verde smeraldo dall’attitude glamour vintage, Yara Shahidi.

Emma Corrin, star di The Crown, ha invece letteralmente cacciato fuori le unghie abbinando il suo longdress beige di Miu Miu non solo a una cuffietta ma anche a guanti en pandant e affilati in tutti i sensi.