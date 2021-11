Nei numerosi post su Instagram, Emma Marrone ha mostrato alcune parti della sua casa. Il suo appartamento punta tutto sul comfort e sul design.

Emma Marrone, la sua casa: bellissimi dettagli

Mentre i Live di X Factor 2021 sono iniziati, Emma Marrone ha portato i suoi fan all’interno della sua casa.

Chi segue la cantante è sempre molto curioso della sua vita privata e con i tanti post Instagram sono riusciti ad entrare nella sua abitazione, osservando qualche bellissimo dettaglio. La cantante, di origine fiorentina, si è trasferita in Puglia quando era molto piccola, con i suoi genitori, e si sente a tutti gli effetti salentina. Per via del lavoro, Emma ha dovuto trasferirsi prima a Roma e poi a Milano, anche se torna spesso nel suo amato Salento.

La sua casa è il luogo in cui si rifugia quando è lontana dagli schermi. Il suo piccolo mondo che con qualche post ha fatto scoprire anche ai fan.

Emma Marrone, la sua casa: comfort e design

Emma Marrone pubblica spesso diverse immagini della sua casa a Milano che, a differenza di quella di Roma, ha abbandonato lo stile rock per scegliere il comfort e il design. La casa è piena di tinte neutre e arredi comodi. La cantante si è spesso immortalata nella sua camera da letto, in cui si nota un grande schermo e parete e tende grigie. Sulla parete del letto ci sono diversi elementi portafortuna, come un grande occhio appeso al muro. Nella sala Emma ha mostrato un comodo divano. La cantante non ha mai nascosto di amare rilassarsi nella sua casa. Ci sono arredi colorati, come una poltrona arancione e un pouf azzurro che rendono la stanza più dinamica e si accostano bene al divano bianco. Si notano in una foto il cuscino della suocera in primo piano e una pianta di cactus molto apprezzata dai fan.

Emma Marrone, la sua casa: la scultura luminosa

Emma Marrone si è anche spesso fotografata mentre si rilassa nella sua vasca da bagno e si gode la tranquillità tra un impegno e l’altro. Ha mostrato anche una scultura luminosa di Nico Vascellari, prodotta da Seletti, che riporta l’anagramma “Resist-Sister“. Un modo per non abbandonare del tutto lo spirito rock che da sempre la contraddistingue.