Emma Hernan: Scopri Come Ha Trovato il Suo Stile Unico in Selling Sunset

Con il debutto della serie Selling Sunset, Emma Hernan ha vissuto un cambiamento significativo della sua immagine. Inizialmente, osservando se stessa in televisione, ha sentito la necessità di un makeover completo. “Era incredibile”, ricorda sorridendo. “Mi sono detta: ‘Oh mio Dio, devo rivedere il mio aspetto!’” Questa esperienza le ha insegnato a lavorare sul proprio look senza stravolgerlo.

Il concetto di bellezza per Emma

Emma percepisce la propria evoluzione non come un cambiamento radicale, ma come un’opportunità di miglioramento.

\”Non ho mai toccato il mio viso, non ho mai effettuato interventi\”, afferma con orgoglio. La sua filosofia consiste nel valorizzare i propri tratti senza alterare la propria essenza. \”Ho iniziato a sovraccaricare leggermente le labbra e a cercare il gloss giusto\”. Si tratta di piccole modifiche che hanno avuto un grande impatto sulla sua percezione di sé.

La cura della pelle

Emma ha sviluppato una routine di cura della pelle che le consente di rimuovere il trucco in modo efficace dopo lunghe giornate di riprese.

Il balsamo detergente di Farmacy è il suo prodotto preferito, poiché risulta molto efficace nel rimuovere il trucco, a differenza delle salviette utilizzate in passato. Questa nuova aggiunta alla sua routine ha contribuito a rendere la sua pelle più idratata e sana.

Rituali di benessere e relax

Oltre alla cura della pelle, Emma ha compreso l’importanza di dedicarsi del tempo per rilassarsi. Camminare ogni giorno e trascorrere del tempo con i suoi animali è fondamentale per il suo benessere.

I momenti di tranquillità con i gatti le permettono di rigenerarsi. La sera, si concede un bagno rilassante, considerato un rituale sacro. Aggiungere sali da bagno aiuta ad alleviare la tensione accumulata dopo aver indossato i tacchi per tutto il giorno.

Strategie di benessere

Emma ha accesso a servizi di salute e benessere a Los Angeles, dove frequenta Next Health per trattamenti come le infusioni vitaminiche e la crioterapia. Dal punto di vista normativo, la salute è considerata una componente essenziale della bellezza.

Per Emma, il benessere è strettamente legato all’estetica.

Momenti di svago e riflessione

Per quanto riguarda il tempo libero, Emma ha un luogo speciale nel suo cuore: Il Maybourne a Los Angeles, che rappresenta il suo rifugio per massaggi e relax. Emma apprezza particolarmente l’opportunità di immergersi nella vasca idromassaggio, seguita da un massaggio. Questi rituali di bellezza non solo contribuiscono alla cura personale, ma offrono anche un’opportunità per riflettere e trovare equilibrio nella vita frenetica che conduce.

Valore del tempo in famiglia

Con l’avvicinarsi delle festività, Emma avverte la necessità di bilanciare il lavoro con il tempo da dedicare alla famiglia. Le vacanze rappresentano un momento ideale per ricaricare le batterie e rafforzare i legami familiari. Pur mantenendo un forte spirito imprenditoriale, che la spinge a espandere continuamente il suo impero, Emma riconosce l’importanza di preservare i legami affettivi.

Il viaggio di Emma Hernan attraverso Selling Sunset testimonia come sia possibile evolvere nel proprio aspetto rimanendo fedeli a se stessi. La sua storia sottolinea l’importanza di trovare un equilibrio tra bellezza esteriore e benessere interiore.