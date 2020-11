Il giorno precedente alla giornata contro la violenza sulle donne, la trasmissione Rai Detto Fatto ha mandato in onda un discusso tutorial sulla spesa sexy, che ha causato la sospensione del programma. Protagonista dello sketch la pole dancer Emily Angelillo: ecco chi è e cosa fa nella vita.

Emily Angelillo: chi è?

Il suo nome si è diffuso a macchia d’olio dopo che durante la trasmissione Detto Fatto si è immedesimata in un tutorial su come fare sensualmente la spesa. Su di lei sono piovute un’infinità di critiche; ma chi è Emily Angelillo?

Nata nel 1983 in provincia di Biella, la Angelillo è una professionista del ballo, uno pole dancer e perfomer. Alle spalle ha una carriera consolidata, che l’ha portata anche a viaggiare ed esibirsi in giro per il mondo.

Da giovanissima ha frequentato l’Accademia del Teatro Nuovo di Torino e successivamente l’Accademia di danza e spettacolo di Ivrea. Risultata vincitrice di una borsa di studio, ha proseguito gli studi all’Académie de dance classique Princesse Grace a Monte Carlo. Ma non è finita qui: dopo essersi formata con molti maestri di danza, si è recata a New York per frequentare il Broadway Dance Center.

Tra i lavori più importanti svolti dalla Angelillo spicca il musical “We will rock you” con Brian May e Roger Taylor dei Queen e “Fame-Saranno Famosi” in cui interpreta Carmen Diaz.

In Italia ha preso parte a programmi tv sia Mediaset che Rai, come Colorado e Crozza nel Paese delle Meraviglie.

Dal 2015, Emily Angelillo ha aperto a Biella, città in cui è molto famosa, una scuola di danza, chiamata Dance4.

Non molto si sa della sua vita privata. Sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook compaiono foto in compagnia del fidanzato Giuseppe e di un cane.

Tutorial spesa sexy

Tra le collaborazioni di Emily Angelillo con la tv italiana, una delle più importanti è sicuramente quella con il programma Rai Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero.

Il giorno precedente alla giornata contro la violenza sulle donne, la trasmissione ha tristemente pensato di mandare in onda un tutorial su come fare la spesa in modo seducente, in quanto secondo la conduttrice “al supermercato si cucca”.

Protagonista del siparietto è stata proprio la Angelillo, sommersa di critiche e polemiche per il ruolo interpretato.

Tra ammiccamenti alla telecamera, sfilata con tacco 12, pose sexy per raccogliere gli oggetti, Emily ha interpretato una donna oggetto, stereotipata al massimo. Una gag imbarazzante che ha causato oltre all’indignazione generale anche la sospensione della messa in onda del programma.