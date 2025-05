Un debutto da favola a Palazzo Ruspoli

La serata di gala per il concerto di Omar Harfouch al Parlamento Italiano ha visto la presenza di una coppia che ha catturato l’attenzione di tutti: Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal. I due, elegantissimi e sorridenti, hanno fatto il loro debutto ufficiale insieme, segnando un momento significativo nella vita del Principe, che di recente ha confermato la sua separazione dalla ex moglie, Clotilde Courau. La loro presenza a Palazzo Ruspoli, un luogo di grande prestigio, ha rappresentato non solo un evento mondano, ma anche un passo importante nella loro relazione.

Un amore che sboccia tra glamour e pettegolezzi

La relazione tra Emanuele e Adriana è stata al centro di numerosi pettegolezzi, ma ora sembra che il Principe sia finalmente pronto a mostrarsi in pubblico con la sua nuova compagna. Adriana, ex modella messicana, ha dimostrato di essere una partner di grande supporto, portando una nuova luce nella vita di Emanuele. Durante la serata, la coppia ha condiviso momenti di gioia e complicità, evidenziando la loro sintonia e il forte legame che si è creato tra di loro.

Stile e eleganza: il look della serata

Per la sua prima uscita pubblica con Emanuele, Adriana ha scelto un elegante tubino nero, abbinato a tacchi a spillo viola e una giacca bianca che ha tolto nel corso della serata. I suoi capelli erano raccolti in un raffinato chignon, che metteva in risalto i suoi lineamenti perfetti. A completare il look, orecchini pendenti e una pochette che hanno catturato l’attenzione dei fotografi. Anche Emanuele ha optato per un outfit scuro, con una camicia immacolata, dimostrando che la classe e lo stile sono sempre al centro della sua immagine.

Un passato affascinante e una carriera brillante

Adriana Abascal, nata in Messico, ha una carriera che spazia dalla moda alla televisione, ed è conosciuta per la sua bellezza e il suo carisma. Ha conquistato il titolo di Señorita México nel 1988 e ha partecipato a Miss Universo. La sua vita è stata segnata da relazioni importanti e da un’eredità che le ha permesso di ridefinire il suo futuro. Dopo aver perso il marito, ha saputo reinventarsi, diventando un’imprenditrice di successo e fondando il marchio di calzature di lusso Skorpios.

Un futuro luminoso per la coppia reale

Con la loro nuova relazione, Emanuele e Adriana sembrano pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro vita. La felicità del Principe è evidente, e le sue parole sulla nuova compagna dimostrano quanto sia importante per lui il supporto e l’amore che riceve. La coppia, tra glamour e passione, è destinata a diventare un simbolo di eleganza e modernità nel panorama delle celebrità italiane.